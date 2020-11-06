https://ria.ru/20201106/zakon-1583374768.html

Госдума может принять закон об удаленке в ноябре

Госдума может принять закон об удаленке в ноябре

Госдума может в ноябре принять закон об удаленной работе, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам заседания рабочей группы фракции РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:39

2020-11-06T14:39

2020-11-06T14:39

валентина матвиенко

андрей исаев

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Госдума может в ноябре принять закон об удаленной работе, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам заседания рабочей группы фракции по совершенствованию законодательства в сфере содействия занятости населения.Ранее Исаев сообщал РИА Новости, что закон может быть принят уже в октябре, чтобы было два месяца на доработку подзаконных актов до вступления закона в силу с 1 января. Однако в октябре парламентарий рассказал, что работа над законопроектом затягивается, а рабочая группа продолжает искать компромиссный вариант документа для работодателей и профсоюзов.По его словам, поправки ко второму чтению уже подготовлены, а стороны пришли к компромиссу.Исаев сообщил, что новая редакция законопроекта учитывает интересы и работодателей, и профсоюзов. В документе закрепляются термины и дистанционной, и удаленной работы; определяется несколько форматов: постоянная дистанционная работа, временный перевод на такую форму работы, который может занимать до 6 месяцев; и комбинированная работа. Также, по его словам, урегулированы вопросы взаимодействия между работодателем и работником, сохранена и расширена статья о сохранении заработной платы в случае перевода на дистанционную работу.Кроме того, на следующей неделе состоится расширенное собрание рабочей группы с участием всех членов, планируется обсудить все поправки и передать их в комитет по труду и соцполитике.Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.Ко второму чтению парламентарии намерены серьезно доработать документ. Для этого был вдвое увеличен срок для предоставления поправок к законопроекту - 60 вместо 30 дней, а также создана рабочая группа. Депутаты намерены прописать в проекте закона вопросы, связанные с определением условий использования оборудования и программно-технических средств, установлением режима рабочего времени и времени отдыха работников, организации взаимодействия работника и работодателя в период рабочего времени и предоставлением гарантий, связанных с особыми условиями труда при переводе на временную удаленную работу, а также особенностей условий и охраны труда работников.Как ранее пояснял Исаев, вопрос возмещения сотрудникам расходов на удаленке может стать предметом дискуссии ко второму чтению законопроекта, так как позиции профсоюзов и работодателей на этот счет расходятся.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/udalenka-1583223154.html

https://ria.ru/20201105/turizm-1583138044.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/udalenka-1582828291.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, андрей исаев, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество