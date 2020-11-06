https://ria.ru/20201106/zadushit-1583470324.html
В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в отношении жителя Ленинградской области, который подозревается в попытке... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:57
2020-11-06T22:57
2020-11-06T22:57
россия
луга
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в отношении жителя Ленинградской области, который подозревается в попытке спьяну задушить годовалого сына, сообщает СУСК РФ по региону.Как уточняет следственное ведомство, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.Уголовное дело в отношении жителя города Луги возбуждено по статье "покушение на убийство малолетнего". Мужчина задержан, решается вопрос об его аресте.
https://ria.ru/20201019/sidelka-1580432177.html
россия
луга
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луга, ленинградская область, происшествия