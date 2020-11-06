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В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в отношении жителя Ленинградской области, который подозревается в попытке... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:57
2020-11-06T22:57
россия
луга
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в отношении жителя Ленинградской области, который подозревается в попытке спьяну задушить годовалого сына, сообщает СУСК РФ по региону.Как уточняет следственное ведомство, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.Уголовное дело в отношении жителя города Луги возбуждено по статье "покушение на убийство малолетнего". Мужчина задержан, решается вопрос об его аресте.
https://ria.ru/20201019/sidelka-1580432177.html
россия
луга
ленинградская область
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россия, луга, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына

22:57 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в отношении жителя Ленинградской области, который подозревается в попытке спьяну задушить годовалого сына, сообщает СУСК РФ по региону.

"По данным следствия, 4 ноября … мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства сдавил шею годовалому сыну. Однако не довел свой умысел до конца, так как его действия были пресечены супругой", - говорится в сообщении.

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Как уточняет следственное ведомство, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Уголовное дело в отношении жителя города Луги возбуждено по статье "покушение на убийство малолетнего". Мужчина задержан, решается вопрос об его аресте.
 
РоссияЛугаЛенинградская областьПроисшествия
 
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