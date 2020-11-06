https://ria.ru/20201106/zadushit-1583470324.html

В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына

В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына

Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в отношении жителя Ленинградской области, который подозревается в попытке... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:57

2020-11-06T22:57

2020-11-06T22:57

россия

луга

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в отношении жителя Ленинградской области, который подозревается в попытке спьяну задушить годовалого сына, сообщает СУСК РФ по региону.Как уточняет следственное ведомство, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.Уголовное дело в отношении жителя города Луги возбуждено по статье "покушение на убийство малолетнего". Мужчина задержан, решается вопрос об его аресте.

https://ria.ru/20201019/sidelka-1580432177.html

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луга

ленинградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луга, ленинградская область, происшествия