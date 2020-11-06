https://ria.ru/20201106/vybory-1583419608.html

Штаб Трампа заявил о неверных прогнозах победы Байдена в ряде штатов

Штаб Трампа заявил о неверных прогнозах победы Байдена в ряде штатов

Выборы в США не закончены, прогнозы о победе кандидата Демократической партии Джо Байдена в ряде штатов неверны, говорится в заявлении штаба действующего... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:39

2020-11-06T17:39

2020-11-06T17:51

невада

пенсильвания

джорджия

джо байден

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Выборы в США не закончены, прогнозы о победе кандидата Демократической партии Джо Байдена в ряде штатов неверны, говорится в заявлении штаба действующего президента Дональда Трампа.Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, по последним прогнозам, лидирует Байден, но Трамп заявляет о подтасовках и подсчете нелегитимных голосов.Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил о большом количестве нарушений на выборах в Пенсильвании, где его оппонент Джо Байден недавно вырвался вперед.Штаб Трампа выразил уверенность, что при пересчете голосов в Джорджии будут найдены некорректно полученные бюллетени, и действующий президент США одержит там победу.Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, по последним прогнозам, лидирует демократ Джо Байден, но Трамп заявляет о подтасовках и подсчете нелегитимных голосов.Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа настаивает на том, что в Неваде тысячи бюллетеней по почте были поданы некорректно, говорится в заявлении главного юриста штаба Мэтта Моргана, распространенном в пятницу.Ранее генпрокурор Невады Аарон Форд заявил, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах в этом ключевом штате, и назвал заявление представителей Трампа "мусором".

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/bayden-1583414473.html

https://ria.ru/20201106/vybory-1583410831.html

невада

пенсильвания

джорджия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

невада, пенсильвания, джорджия, джо байден, дональд трамп, сша, в мире