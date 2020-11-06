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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583419608.html
Штаб Трампа заявил о неверных прогнозах победы Байдена в ряде штатов
Штаб Трампа заявил о неверных прогнозах победы Байдена в ряде штатов
Выборы в США не закончены, прогнозы о победе кандидата Демократической партии Джо Байдена в ряде штатов неверны, говорится в заявлении штаба действующего... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:39
2020-11-06T17:51
невада
пенсильвания
джорджия
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Выборы в США не закончены, прогнозы о победе кандидата Демократической партии Джо Байдена в ряде штатов неверны, говорится в заявлении штаба действующего президента Дональда Трампа.Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, по последним прогнозам, лидирует Байден, но Трамп заявляет о подтасовках и подсчете нелегитимных голосов.Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил о большом количестве нарушений на выборах в Пенсильвании, где его оппонент Джо Байден недавно вырвался вперед.Штаб Трампа выразил уверенность, что при пересчете голосов в Джорджии будут найдены некорректно полученные бюллетени, и действующий президент США одержит там победу.Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, по последним прогнозам, лидирует демократ Джо Байден, но Трамп заявляет о подтасовках и подсчете нелегитимных голосов.Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа настаивает на том, что в Неваде тысячи бюллетеней по почте были поданы некорректно, говорится в заявлении главного юриста штаба Мэтта Моргана, распространенном в пятницу.Ранее генпрокурор Невады Аарон Форд заявил, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах в этом ключевом штате, и назвал заявление представителей Трампа "мусором".
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/bayden-1583414473.html
https://ria.ru/20201106/vybory-1583410831.html
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невада, пенсильвания, джорджия, джо байден, дональд трамп, сша, в мире

Штаб Трампа заявил о неверных прогнозах победы Байдена в ряде штатов

17:39 06.11.2020 (обновлено: 17:51 06.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Выборы в США не закончены, прогнозы о победе кандидата Демократической партии Джо Байдена в ряде штатов неверны, говорится в заявлении штаба действующего президента Дональда Трампа.

"Эти выборы еще не закончены. Ошибочный прогноз о победе Джо Байдена основан на неокончательных результатах в четырех штатах", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении штаба.

Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 17:23
СМИ: Байден опередил Трампа по данным голосования в Пенсильвании
Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, по последним прогнозам, лидирует Байден, но Трамп заявляет о подтасовках и подсчете нелегитимных голосов.
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил о большом количестве нарушений на выборах в Пенсильвании, где его оппонент Джо Байден недавно вырвался вперед.
"Было много нарушений в Пенсильвании, включая то, что выборные чиновники не давали законным наблюдателям-волонтерам достаточный доступ к местам подсчета голосов. Мы одержали верх в суде в нашей борьбе, но были лишены ценного времени и нам было отказано в прозрачности, на которую мы имеем право по закону штата", - говорится в заявлении главного юриста штаба Мэтта Моргана, распространенном в пятницу.
Штаб Трампа выразил уверенность, что при пересчете голосов в Джорджии будут найдены некорректно полученные бюллетени, и действующий президент США одержит там победу.
"В Джорджии будет пересчет голосов, и мы уверены, что мы найдем там нелегитимно собранные бюллетени, и президент Трампа в конечном итоге возобладает (там)", - говорится в опубликованном предвыборным штабом заявлении.
Протесты в США после выборов президента
© AP Photo / Matt Slocum

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

Протестующие в Портленде поджигают американский флаг
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Задержаны как минимум десять человек.

Акция протеста в Портленде
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

Женщина c оружием во время акции протеста в Портленде, штат Орегон, США. 4 ноября 2020 года
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

Акция протеста в Портленде, штат Орегон, США
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

Люди на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

Протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, по последним прогнозам, лидирует демократ Джо Байден, но Трамп заявляет о подтасовках и подсчете нелегитимных голосов.
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа настаивает на том, что в Неваде тысячи бюллетеней по почте были поданы некорректно, говорится в заявлении главного юриста штаба Мэтта Моргана, распространенном в пятницу.
Сторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 17:11Выборы президента США — 2020
Эксперт рассказал о шансах Трампа и Байдена на выборах
"В Неваде судя по всему есть тысячи человек, которые некорректно подали бюллетени по почте", - говорится в сообщении.
Ранее генпрокурор Невады Аарон Форд заявил, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах в этом ключевом штате, и назвал заявление представителей Трампа "мусором".
 
Выборы президента США — 2020НевадаПенсильванияДжорджияДжо БайденДональд ТрампСШАВ мире
 
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