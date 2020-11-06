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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583387381.html
Эксперт рассказал о мине замедленного действия в политической системе США
Эксперт рассказал о мине замедленного действия в политической системе США
Заявления действующего президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов свидетельствуют о кризисе американской политической системы США, считает директор... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:37
2020-11-06T15:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заявления действующего президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов свидетельствуют о кризисе американской политической системы США, считает директор ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН, доктор политических наук Федор Войтоловский."Что касается непризнания выборов, заявления, что выборы украдены, Трамп здесь перенимает риторику, которую использовали после выборов 2016 года демократы. Демократы создали прецедент, они заложили эту мину замедленного действия под американскую политическую систему и под систему выборов, потому что теперь мы будем это из раза в раз видеть, когда проигравшая сторона будет предъявлять претензии к выигравшей, обвинять ее в фальсификациях", - сказал он в ходе онлайн-конференции."Это говорит о нездоровье политической системы и о нездоровье отношений внутри этой политической системы между элитными группами - не только на партийном уровне, это в целом говорит о том, что уровень недоверия и неприязни внутри элиты таков, что они не доверяют результатам голосования на местах", - пояснил эксперт.По его словам, это путь к снижению доверия в обществе к результатам выборов и к самим демократическим процедурам.Войтоловский отметил, что в кризисе находится сама американская модель двухпартийной системы при двух доминирующих партиях, которая выстроена на традиционном противоборстве демократов и республиканцев. "Мы видим, что реально внутри Демократической партии есть несколько партий, как минимум две, а внутри Республиканской партии их тоже две или три. И все остальные партии, которые традиционно играют роль маргиналов, не включены в политический процесс, и их невключенность в политический процесс говорит о том, что, вероятно, классическая двухпартийная американская система начинает давать сбой и устаревать", - добавил он."То, что происходит на уровне избирательного процесса, - это отражение достаточно глубоких сдвигов, которые происходят в американском обществе, в развитии обеих доминирующих политических партий - Республиканской и Демократической, в их идейно-политической ориентации", - подчеркнул эксперт. По его мнению, раскол внутри американского общества наметился еще в начале 2000-х годов и продолжает усугубляться, и особенно он заметен на межпартийном уровне. "Одним из свидетельств этого раскола является то, что идейно-политические ориентации внутри каждой из партий сильно трансформируются и в обеих партиях вызревает, укрепляется и завоевывает все большую популярность достаточно радикальное и при этом популистское крыло", - добавил он.Результаты голосования на выборах президента в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html
https://ria.ru/20201106/vybory-1583361759.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт рассказал о мине замедленного действия в политической системе США

15:37 06.11.2020
 
© REUTERS / Eduardo MunozСторонники Дональда Трампа в Филадельфии, США
Сторонники Дональда Трампа в Филадельфии, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Eduardo Munoz
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заявления действующего президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов свидетельствуют о кризисе американской политической системы США, считает директор ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН, доктор политических наук Федор Войтоловский.
"Что касается непризнания выборов, заявления, что выборы украдены, Трамп здесь перенимает риторику, которую использовали после выборов 2016 года демократы. Демократы создали прецедент, они заложили эту мину замедленного действия под американскую политическую систему и под систему выборов, потому что теперь мы будем это из раза в раз видеть, когда проигравшая сторона будет предъявлять претензии к выигравшей, обвинять ее в фальсификациях", - сказал он в ходе онлайн-конференции.
Сторонник президента США Дональда Трампа в Мичигане - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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"Это говорит о нездоровье политической системы и о нездоровье отношений внутри этой политической системы между элитными группами - не только на партийном уровне, это в целом говорит о том, что уровень недоверия и неприязни внутри элиты таков, что они не доверяют результатам голосования на местах", - пояснил эксперт.
По его словам, это путь к снижению доверия в обществе к результатам выборов и к самим демократическим процедурам.
Войтоловский отметил, что в кризисе находится сама американская модель двухпартийной системы при двух доминирующих партиях, которая выстроена на традиционном противоборстве демократов и республиканцев. "Мы видим, что реально внутри Демократической партии есть несколько партий, как минимум две, а внутри Республиканской партии их тоже две или три. И все остальные партии, которые традиционно играют роль маргиналов, не включены в политический процесс, и их невключенность в политический процесс говорит о том, что, вероятно, классическая двухпартийная американская система начинает давать сбой и устаревать", - добавил он.
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"То, что происходит на уровне избирательного процесса, - это отражение достаточно глубоких сдвигов, которые происходят в американском обществе, в развитии обеих доминирующих политических партий - Республиканской и Демократической, в их идейно-политической ориентации", - подчеркнул эксперт. По его мнению, раскол внутри американского общества наметился еще в начале 2000-х годов и продолжает усугубляться, и особенно он заметен на межпартийном уровне. "Одним из свидетельств этого раскола является то, что идейно-политические ориентации внутри каждой из партий сильно трансформируются и в обеих партиях вызревает, укрепляется и завоевывает все большую популярность достаточно радикальное и при этом популистское крыло", - добавил он.
Результаты голосования на выборах президента в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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