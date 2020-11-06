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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583337054.html
Twitter скрыл пост Трампа о попытках помешать наблюдателям считать голоса
Twitter скрыл пост Трампа о попытках помешать наблюдателям считать голоса
Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа, что наблюдателям не позволяли выполнять свою работу в ходе подсчета... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:47
2020-11-06T11:47
выборы президента сша — 2020
обсе
дональд трамп
сша
twitter
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа, что наблюдателям не позволяли выполнять свою работу в ходе подсчета голосов.Ранее Трамп написал в своем аккаунте, что "наблюдателям никоим образом, ни в каком виде не позволяли делать свою работу, и поэтому голоса, принятые в течение этого периода, должны быть признаны незаконными". Он также заявил, что "легко выигрывает" президентские выборы.В уведомлении Twitter говорится, что содержание твита "является спорным и может вводить в заблуждение" относительно процесса выборов. С твитом можно ознакомиться, только кликнув на это предупреждение.Ранее в наблюдательной миссии ОБСЕ заявили, что на выборах в США не было допущено значительных нарушений.В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.
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обсе, дональд трамп, сша, twitter, в мире

Twitter скрыл пост Трампа о попытках помешать наблюдателям считать голоса

11:47 06.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа, что наблюдателям не позволяли выполнять свою работу в ходе подсчета голосов.
Ранее Трамп написал в своем аккаунте, что "наблюдателям никоим образом, ни в каком виде не позволяли делать свою работу, и поэтому голоса, принятые в течение этого периода, должны быть признаны незаконными". Он также заявил, что "легко выигрывает" президентские выборы.
В уведомлении Twitter говорится, что содержание твита "является спорным и может вводить в заблуждение" относительно процесса выборов. С твитом можно ознакомиться, только кликнув на это предупреждение.
Ранее в наблюдательной миссии ОБСЕ заявили, что на выборах в США не было допущено значительных нарушений.
В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.
 
Выборы президента США — 2020ОБСЕДональд ТрампСШАTwitterВ мире
 
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