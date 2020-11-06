https://ria.ru/20201106/vybory-1583337054.html

Twitter скрыл пост Трампа о попытках помешать наблюдателям считать голоса

Twitter скрыл пост Трампа о попытках помешать наблюдателям считать голоса

Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа, что наблюдателям не позволяли выполнять свою работу в ходе подсчета... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:47

2020-11-06T11:47

2020-11-06T11:47

выборы президента сша — 2020

обсе

дональд трамп

сша

twitter

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа, что наблюдателям не позволяли выполнять свою работу в ходе подсчета голосов.Ранее Трамп написал в своем аккаунте, что "наблюдателям никоим образом, ни в каком виде не позволяли делать свою работу, и поэтому голоса, принятые в течение этого периода, должны быть признаны незаконными". Он также заявил, что "легко выигрывает" президентские выборы.В уведомлении Twitter говорится, что содержание твита "является спорным и может вводить в заблуждение" относительно процесса выборов. С твитом можно ознакомиться, только кликнув на это предупреждение.Ранее в наблюдательной миссии ОБСЕ заявили, что на выборах в США не было допущено значительных нарушений.В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, дональд трамп, сша, twitter, в мире