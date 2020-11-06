https://ria.ru/20201106/vino-1583360638.html

Разработан способ безошибочного определения подлинности вина

Разработан способ безошибочного определения подлинности вина

Ученые из Австралии и США разработали быстрый метод аутентификации вина со стопроцентной точностью. Авторы считают, что это поможет решить проблему с массовыми... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:41

2020-11-06T13:41

2020-11-06T14:57

химия

австралия

вино

питание

технологии

риа наука

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые из Австралии и США разработали быстрый метод аутентификации вина со стопроцентной точностью. Авторы считают, что это поможет решить проблему с массовыми подделками на винном рынке. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Chemistry.Мошенничество с вином — серьезная проблема для мировой винодельческой промышленности. Ежегодный экономический ущерб по всему миру оценивается в миллиарды долларов. Кроме того, из-за этого местные региональные бренды вообще теряют возможность продавать свою продукцию.Этих проблем можно было бы избежать, если бы существовал быстрый и простой способ определения подлинности вина. Ученые из Университета Аделаиды предложили использовать для этого метод флуоресцентной спектроскопии.Проведя тестовые испытания четырех вин, изготовленных из винограда сорта "каберне совиньон" — из трех винодельческих регионов Австралии и из Бордо во Франции, родины этого сорта, — авторы со стопроцентной точностью определили географическое происхождение напитков."Аутентификация вина поможет избежать неопределенности в отношении маркировки вин в зависимости от их происхождения, сорта или урожая, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Ручира Ранавира (Ruchira Ranaweera), аспирантки Исследовательского института Уэйта. — Относительно простой метод, подобный этому, может быть легко адаптирован для использования в цепочке поставок для надежной аутентификации или обнаружения фальсифицированных вин".Метод флуоресцентной спектроскопии — это техника определения спектров флуоресцентного свечения молекул. Оказалось, что он намного больше подходит для идентификации вин, чем обычно применяемый в таких случаях дорогой и доступный только в лаборатории метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS).Каждое вино исследователи тестировали с использованием новой комбинации флуоресцентной спектроскопии, определенной на основе машинного обучения. Такой подход дал точность намного выше, чем при ICP-MS."Этот метод позволяет получить "отпечатки пальцев" образцов, обусловленные присутствием фторофорных или светоизлучающих соединений, — объясняет Ранавира. — В сочетании с надежным анализом данных и использованием алгоритма машинного обучения он оказывается мощным методом аутентификации".Авторы отмечают, что созданная ими технология может найти и другие применения в винодельческой промышленности, например, при фенольном анализе, анализе цвета вина или для обнаружения запаха дыма.Ученые планируют в конечном итоге создать библиотеку химических маркеров, которые позволят безошибочно различать винные регионы."Помимо разработки надежного метода проверки подлинности, мы надеемся использовать химическую информацию, полученную из данных флуоресценции, для идентификации молекул, которые различают вина из разных регионов", — говорит руководитель исследования Дэвид Джеффри (David Jeffery), доцент Университета Аделаиды и сотрудник Учебного центра ARC по инновационному производству вина.По мнению авторов, это позволит впервые в истории виноделия создать систему защиты региональных брендов.

https://ria.ru/20190828/1558002923.html

https://ria.ru/20200218/1564920818.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химия, австралия, вино, питание, технологии