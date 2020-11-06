Политолог рассказал, с какими препятствиями сталкивается Трамп на выборах

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, после того как отдал лидерство в одном из ключевых штатов - Джорджии - своему сопернику в борьбе за президентское кресло Джо Байдену, будет пытаться идти до конца и оспаривать результаты выборов, но республиканская партия, к которой он сам принадлежит, вряд ли поддержит его в стремлении "раскачать лодку", чтобы не ставить под сомнение всю избирательную систему в США, считает доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил первенство в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал действующий президент Дональд Трамп, сообщает телеканал Fox News. По последним данным, у Байдена 49,39%, у Трампа - 49,37%. Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. Остальные три штата, победа в которых не определена, это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада - шесть выборщиков."Трамп боец, у него это не отнять, думаю, он будет бороться. Другое дело, что его в этом рвении не поддерживает собственная партия. Приходят сообщения, что тот или иной сенатор или конгрессмен выражают некоторый скепсис по поводу желания штаба Трампа пересмотреть итоги выборов, пересчитать голоса, подать иски, найти фальсификации - тем более совершенно беспомощны попытки прервать пересчет голосов. По-моему, он натолкнулся на сопротивление собственной партии, которая, судя по всему, берет сенат", - сказал РИА Новости Межуев.Он пояснил, что если Трамп проиграет выборы, то республиканская партия, хоть и "потеряет" Белый дом, но сохранит сильное положение."Мне кажется, сенаторы сейчас не хотят раскачивать лодку до такой степени, чтобы подвергать сомнению саму избирательную систему в США. Штаб Трампа, конечно, будет бороться, но в условиях отчуждения даже однопартийцев им мало что удастся", - полагает эксперт.Он обратил внимание, что даже лояльные Трампу средства массовой информации, например, телеканал FoxNews "демонстрируют стремление убедить свою аудиторию, что позиции Трампа далеко не так радостны, скорее даже безнадежны". "Это означает, что Руперт Мердок, фактически владелец FoxNews и давний партнер Трампа, в общем не поддерживает его в стремлении идти до конца. Думаю, что и другие влиятельные партнеры Трампа тоже занимают такую позицию - в итоге это окажет на него воздействие", - считает Межуев.При этом эксперт отметил, что, несмотря на то, что Байден все больше укрепляет свои позиции, в заявлениях он по-прежнему очень осторожен. "Думаю, для него самое главное будет получить поздравления извне, кого-то из европейских лидеров и тогда его обозначившаяся международная легитимность, по крайней мере в рамках евроатлантического партнерства, станет еще одним фактором, препятствующим Трампу добиться юридического реванша", - считает эксперт."Трамп в любом случае остается до инаугурации президента в январе главнокомандующим, и задача состоит в том, чтобы Трамп признал поражение, думаю, истеблишмент додавит его в этом. Я думаю, что семья будет его убеждать не идти до конца, потому что они всегда играли тормозящую роль в его политических поступках. (Дочь) Иванка, (зять и советник Джаред) Кушнер, (первая леди) Меланья не очень настроены быть лидерами гражданского противостояния", - полагает эксперт.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
пенсильвания
сша
невада
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент СШАДональд Трамп, после того как отдал лидерство в одном из ключевых штатов - Джорджии - своему сопернику в борьбе за президентское кресло Джо Байдену, будет пытаться идти до конца и оспаривать результаты выборов, но республиканская партия, к которой он сам принадлежит, вряд ли поддержит его в стремлении "раскачать лодку", чтобы не ставить под сомнение всю избирательную систему в США, считает доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил первенство в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал действующий президент Дональд Трамп, сообщает телеканал Fox News. По последним данным, у Байдена 49,39%, у Трампа - 49,37%. Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. Остальные три штата, победа в которых не определена, это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада - шесть выборщиков.
"Трамп боец, у него это не отнять, думаю, он будет бороться. Другое дело, что его в этом рвении не поддерживает собственная партия. Приходят сообщения, что тот или иной сенатор или конгрессмен выражают некоторый скепсис по поводу желания штаба Трампа пересмотреть итоги выборов, пересчитать голоса, подать иски, найти фальсификации - тем более совершенно беспомощны попытки прервать пересчет голосов. По-моему, он натолкнулся на сопротивление собственной партии, которая, судя по всему, берет сенат", - сказал РИА Новости Межуев.
Он пояснил, что если Трамп проиграет выборы, то республиканская партия, хоть и "потеряет" Белый дом, но сохранит сильное положение.
"Мне кажется, сенаторы сейчас не хотят раскачивать лодку до такой степени, чтобы подвергать сомнению саму избирательную систему в США. Штаб Трампа, конечно, будет бороться, но в условиях отчуждения даже однопартийцев им мало что удастся", - полагает эксперт.
Он обратил внимание, что даже лояльные Трампу средства массовой информации, например, телеканал FoxNews "демонстрируют стремление убедить свою аудиторию, что позиции Трампа далеко не так радостны, скорее даже безнадежны". "Это означает, что Руперт Мердок, фактически владелец FoxNews и давний партнер Трампа, в общем не поддерживает его в стремлении идти до конца. Думаю, что и другие влиятельные партнеры Трампа тоже занимают такую позицию - в итоге это окажет на него воздействие", - считает Межуев.
При этом эксперт отметил, что, несмотря на то, что Байден все больше укрепляет свои позиции, в заявлениях он по-прежнему очень осторожен. "Думаю, для него самое главное будет получить поздравления извне, кого-то из европейских лидеров и тогда его обозначившаяся международная легитимность, по крайней мере в рамках евроатлантического партнерства, станет еще одним фактором, препятствующим Трампу добиться юридического реванша", - считает эксперт.
"Трамп в любом случае остается до инаугурации президента в январе главнокомандующим, и задача состоит в том, чтобы Трамп признал поражение, думаю, истеблишмент додавит его в этом. Я думаю, что семья будет его убеждать не идти до конца, потому что они всегда играли тормозящую роль в его политических поступках. (Дочь) Иванка, (зять и советник Джаред) Кушнер, (первая леди) Меланья не очень настроены быть лидерами гражданского противостояния", - полагает эксперт.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
1 из 12
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
2 из 12
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
5 из 12
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
6 из 12
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
12 из 12
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.