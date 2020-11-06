https://ria.ru/20201106/tramp-1583369630.html

Политолог рассказал, с какими препятствиями сталкивается Трамп на выборах

Политолог рассказал, с какими препятствиями сталкивается Трамп на выборах

Президент США Дональд Трамп, после того как отдал лидерство в одном из ключевых штатов - Джорджии - своему сопернику в борьбе за президентское кресло Джо... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:17

2020-11-06T14:17

2020-11-06T14:17

выборы президента сша — 2020

джаред кушнер

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

невада

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, после того как отдал лидерство в одном из ключевых штатов - Джорджии - своему сопернику в борьбе за президентское кресло Джо Байдену, будет пытаться идти до конца и оспаривать результаты выборов, но республиканская партия, к которой он сам принадлежит, вряд ли поддержит его в стремлении "раскачать лодку", чтобы не ставить под сомнение всю избирательную систему в США, считает доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил первенство в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал действующий президент Дональд Трамп, сообщает телеканал Fox News. По последним данным, у Байдена 49,39%, у Трампа - 49,37%. Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. Остальные три штата, победа в которых не определена, это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада - шесть выборщиков."Трамп боец, у него это не отнять, думаю, он будет бороться. Другое дело, что его в этом рвении не поддерживает собственная партия. Приходят сообщения, что тот или иной сенатор или конгрессмен выражают некоторый скепсис по поводу желания штаба Трампа пересмотреть итоги выборов, пересчитать голоса, подать иски, найти фальсификации - тем более совершенно беспомощны попытки прервать пересчет голосов. По-моему, он натолкнулся на сопротивление собственной партии, которая, судя по всему, берет сенат", - сказал РИА Новости Межуев.Он пояснил, что если Трамп проиграет выборы, то республиканская партия, хоть и "потеряет" Белый дом, но сохранит сильное положение."Мне кажется, сенаторы сейчас не хотят раскачивать лодку до такой степени, чтобы подвергать сомнению саму избирательную систему в США. Штаб Трампа, конечно, будет бороться, но в условиях отчуждения даже однопартийцев им мало что удастся", - полагает эксперт.Он обратил внимание, что даже лояльные Трампу средства массовой информации, например, телеканал FoxNews "демонстрируют стремление убедить свою аудиторию, что позиции Трампа далеко не так радостны, скорее даже безнадежны". "Это означает, что Руперт Мердок, фактически владелец FoxNews и давний партнер Трампа, в общем не поддерживает его в стремлении идти до конца. Думаю, что и другие влиятельные партнеры Трампа тоже занимают такую позицию - в итоге это окажет на него воздействие", - считает Межуев.При этом эксперт отметил, что, несмотря на то, что Байден все больше укрепляет свои позиции, в заявлениях он по-прежнему очень осторожен. "Думаю, для него самое главное будет получить поздравления извне, кого-то из европейских лидеров и тогда его обозначившаяся международная легитимность, по крайней мере в рамках евроатлантического партнерства, станет еще одним фактором, препятствующим Трампу добиться юридического реванша", - считает эксперт."Трамп в любом случае остается до инаугурации президента в январе главнокомандующим, и задача состоит в том, чтобы Трамп признал поражение, думаю, истеблишмент додавит его в этом. Я думаю, что семья будет его убеждать не идти до конца, потому что они всегда играли тормозящую роль в его политических поступках. (Дочь) Иванка, (зять и советник Джаред) Кушнер, (первая леди) Меланья не очень настроены быть лидерами гражданского противостояния", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-06T14:17 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаред кушнер, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, невада, в мире