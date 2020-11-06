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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/tramp-1583320782.html
Несколько американских телеканалов прервали трансляцию выступления Трампа
Несколько американских телеканалов прервали трансляцию выступления Трампа
Несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления президента Дональда Трампа из Белого дома. Об этом сообщает The Verge и The... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:30
2020-11-06T14:17
брайан уильямс
джо байден
выборы президента сша — 2020
nbc
дональд трамп
сша
twitter
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления президента Дональда Трампа из Белого дома. Об этом сообщает The Verge и The Washington Post.Так, NBC, ABC и CBS начали трансляцию брифинга, но затем прекратили показ. Аналогично поступила "дочка" NBC News MSNBC.Как пояснил ведущий MSNBC Брайан Уильямс, "мы снова находимся в необычном положении: не только прерываем президента США, но и поправляем его"."То, что говорит президент Соединенных Штатов, по большей части абсолютно не соответствует действительности", — написал в твиттере ведущий NCBC Шепард Смит.В прикрепленном к сообщению видео Смит говорит, что они прерывают трансляцию из-за того, что сказанное действующим президентом было "по большей части полностью неверно".Ведущий CNN Джейк Таппер заявил, что слова Трампа о том, что его соперник хочет украсть выборы, — ложь.На телеканале Fox News ведущие назвали заявления Трампа необоснованными, а сотрудник NBC Лестер Холт объяснил, что канал вынужден прервать трансляцию, так как "президент сделал ряд ложных заявлений", в том числе о голосовании.По словам журналиста MSNBC Хейса Брауна, Twitter также прервал прямую трансляцию заявления президента. Как отмечает Verge, на запрос о причине прерывания эфира социальная сеть не ответила.Ведущие ABC и NBC также заявили, что Трамп делал "бездоказательные заявления".Пресс-конференция ТрампаДействующий президент выступил в Белом доме после почти полутора суток отсутствия на публике. Он заявил, что победил на выборах, "если сосчитать законные голоса", но, по его словам, в процессе подсчета продолжаются "коррупция и мошенничество".Кроме того, Трамп считает, что в некоторых штатах число голосов за его соперника Джо Байдена выросло не случайно. Он также выступил против подсчета "нелегальных голосов" после дня выборов и напомнил собственные слова о том, что голосование по почте "превратится в катастрофу".На выборах было много нарушений, добавил Трамп и в очередной раз обвинил своих противников в попытке "украсть выборы" и подтасовать результаты голосования.Выборы президента США прошли 3 ноября, но победитель до сих пор не назван — в нескольких штатах все еще идет подсчет голосов. Пока что лидирует Джо Байден — у него 264 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Для победы нужно набрать 270 голосов.Штаб Трампа намерен требовать пересчета голосов в некоторых штатах.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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брайан уильямс, джо байден, nbc, дональд трамп, сша, twitter, в мире

Несколько американских телеканалов прервали трансляцию выступления Трампа

10:30 06.11.2020 (обновлено: 14:17 06.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления президента Дональда Трампа из Белого дома. Об этом сообщает The Verge и The Washington Post.
Так, NBC, ABC и CBS начали трансляцию брифинга, но затем прекратили показ. Аналогично поступила "дочка" NBC News MSNBC.
Как пояснил ведущий MSNBC Брайан Уильямс, "мы снова находимся в необычном положении: не только прерываем президента США, но и поправляем его".
"То, что говорит президент Соединенных Штатов, по большей части абсолютно не соответствует действительности", — написал в твиттере ведущий NCBC Шепард Смит.
В прикрепленном к сообщению видео Смит говорит, что они прерывают трансляцию из-за того, что сказанное действующим президентом было "по большей части полностью неверно".
Ведущий CNN Джейк Таппер заявил, что слова Трампа о том, что его соперник хочет украсть выборы, — ложь.
"Просто клевещет на честность подсчета голосов от штата к штату", — цитирует ведущего газета.
На телеканале Fox News ведущие назвали заявления Трампа необоснованными, а сотрудник NBC Лестер Холт объяснил, что канал вынужден прервать трансляцию, так как "президент сделал ряд ложных заявлений", в том числе о голосовании.
По словам журналиста MSNBC Хейса Брауна, Twitter также прервал прямую трансляцию заявления президента. Как отмечает Verge, на запрос о причине прерывания эфира социальная сеть не ответила.
Ведущие ABC и NBC также заявили, что Трамп делал "бездоказательные заявления".

Пресс-конференция Трампа

Действующий президент выступил в Белом доме после почти полутора суток отсутствия на публике. Он заявил, что победил на выборах, "если сосчитать законные голоса", но, по его словам, в процессе подсчета продолжаются "коррупция и мошенничество".
Кроме того, Трамп считает, что в некоторых штатах число голосов за его соперника Джо Байдена выросло не случайно. Он также выступил против подсчета "нелегальных голосов" после дня выборов и напомнил собственные слова о том, что голосование по почте "превратится в катастрофу".
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Выборы президента США прошли 3 ноября, но победитель до сих пор не назван — в нескольких штатах все еще идет подсчет голосов. Пока что лидирует Джо Байден — у него 264 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Для победы нужно набрать 270 голосов.
Штаб Трампа намерен требовать пересчета голосов в некоторых штатах.
 
Выборы президента США — 2020Брайан УильямсДжо БайденNBCДональд ТрампСШАTwitterВ мире
 
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