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В Адыгее арестовали мужчину, контактировавшего с террористами
В Адыгее арестовали мужчину, контактировавшего с террористами
Уголовное дело возбуждено в Адыгее против местного жителя, контактировавшего с нейтрализованными в Волгограде террористами, сообщает республиканское УФСБ. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:05
2020-11-06T16:05
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоградская область
республика адыгея
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Адыгее против местного жителя, контактировавшего с нейтрализованными в Волгограде террористами, сообщает республиканское УФСБ.О ликвидации двух террористов, замысливших теракты в Волгограде (одна из их целей - монумент "Родина-мать зовет!), ФСБ и СК сообщали 15 октября, также отмечалось, что других исламистов удалось взять живыми в том же Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.По данным УФСБ по Адыгее, выходец из Средней Азии "контактировал с членами межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид Валь Джихад"*, нейтрализованными 14 октября 2020 года в Волгограде".Спецслужба установила, что житель Адыгеи в соцсети "Одноклассники" размещал аудио- и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, с призывами к совершению терактов в РФ, убийству сотрудников правоохранительных органов и тех, кто не исповедует ислам.Как уточнили РИА Новости в УФСБ, речь идёт о человеке, о задержании которого в Майкопе сообщалось в середине октября. При обыске в его доме в посёлке Яблоновском были обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, сим-карты, флаг "Катиба Таухид валь Джихад"*, а также иные материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. На допросе мужчина дал признательные показания, добавили в ведомстве.Два года назад Следственный комитет РФ назвал "Катиба Таухид валь-Джихад"* причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга, где погибли 15 человек. После этого ее включили в список запрещенных в России. Впоследствии 11 причастных к теракту исламистов были осуждены к длительным срокам заключения, вплоть до пожизненного.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20200717/1574504699.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574010640.html
волгоградская область
республика адыгея
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Спецназ предотвратил теракты в Волгограде. Кадры ФСБ
В Волгограде ФСБ пресекла деятельность ячейки международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Ее члены – выходцы из центрально-азиатского региона – планировали теракты в городе.
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоградская область, республика адыгея, происшествия

В Адыгее арестовали мужчину, контактировавшего с террористами

16:05 06.11.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Адыгее против местного жителя, контактировавшего с нейтрализованными в Волгограде террористами, сообщает республиканское УФСБ.
О ликвидации двух террористов, замысливших теракты в Волгограде (одна из их целей - монумент "Родина-мать зовет!), ФСБ и СК сообщали 15 октября, также отмечалось, что других исламистов удалось взять живыми в том же Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.
По данным УФСБ по Адыгее, выходец из Средней Азии "контактировал с членами межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид Валь Джихад"*, нейтрализованными 14 октября 2020 года в Волгограде".
Спецслужба установила, что житель Адыгеи в соцсети "Одноклассники" размещал аудио- и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, с призывами к совершению терактов в РФ, убийству сотрудников правоохранительных органов и тех, кто не исповедует ислам.

"УФСБ в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела... по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности", - добавляется в релизе.

Задержание начальника колонии № 2 Калмыкии Павла Батаева - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
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В Калмыкии задержали начальника колонии за пособничество террористам
Как уточнили РИА Новости в УФСБ, речь идёт о человеке, о задержании которого в Майкопе сообщалось в середине октября. При обыске в его доме в посёлке Яблоновском были обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, сим-карты, флаг "Катиба Таухид валь Джихад"*, а также иные материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. На допросе мужчина дал признательные показания, добавили в ведомстве.
Два года назад Следственный комитет РФ назвал "Катиба Таухид валь-Джихад"* причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга, где погибли 15 человек. После этого ее включили в список запрещенных в России. Впоследствии 11 причастных к теракту исламистов были осуждены к длительным срокам заключения, вплоть до пожизненного.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Волгоградская областьРеспублика АдыгеяПроисшествия
 
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