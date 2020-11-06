https://ria.ru/20201106/terroristy-1583393342.html

В Адыгее арестовали мужчину, контактировавшего с террористами

В Адыгее арестовали мужчину, контактировавшего с террористами

Уголовное дело возбуждено в Адыгее против местного жителя, контактировавшего с нейтрализованными в Волгограде террористами, сообщает республиканское УФСБ. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:05

2020-11-06T16:05

2020-11-06T16:05

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

волгоградская область

республика адыгея

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Адыгее против местного жителя, контактировавшего с нейтрализованными в Волгограде террористами, сообщает республиканское УФСБ.О ликвидации двух террористов, замысливших теракты в Волгограде (одна из их целей - монумент "Родина-мать зовет!), ФСБ и СК сообщали 15 октября, также отмечалось, что других исламистов удалось взять живыми в том же Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.По данным УФСБ по Адыгее, выходец из Средней Азии "контактировал с членами межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид Валь Джихад"*, нейтрализованными 14 октября 2020 года в Волгограде".Спецслужба установила, что житель Адыгеи в соцсети "Одноклассники" размещал аудио- и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, с призывами к совершению терактов в РФ, убийству сотрудников правоохранительных органов и тех, кто не исповедует ислам.Как уточнили РИА Новости в УФСБ, речь идёт о человеке, о задержании которого в Майкопе сообщалось в середине октября. При обыске в его доме в посёлке Яблоновском были обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, сим-карты, флаг "Катиба Таухид валь Джихад"*, а также иные материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. На допросе мужчина дал признательные показания, добавили в ведомстве.Два года назад Следственный комитет РФ назвал "Катиба Таухид валь-Джихад"* причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга, где погибли 15 человек. После этого ее включили в список запрещенных в России. Впоследствии 11 причастных к теракту исламистов были осуждены к длительным срокам заключения, вплоть до пожизненного.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20200717/1574504699.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574010640.html

волгоградская область

республика адыгея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецназ предотвратил теракты в Волгограде. Кадры ФСБ В Волгограде ФСБ пресекла деятельность ячейки международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Ее члены – выходцы из центрально-азиатского региона – планировали теракты в городе. 2020-11-06T16:05 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоградская область, республика адыгея, происшествия