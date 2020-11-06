В Степанакерте идет интенсивная артиллерийская стрельба
10:51 06.11.2020 (обновлено: 13:28 06.11.2020)
СТЕПАНАКЕРТ, 6 ноя - РИА Новости. Интенсивная артиллерийская стрельба идет на юго-востоке от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта, в горах слышны артиллерийские взрывы и выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.
Выстрелы и взрывы стали слышны около 10.00 мск. Спустя время интенсивность артиллерийского огня возросла, в городе включилась сирена воздушной тревоги. Около 10.30 мск над Степанакертом сработала система ПВО. Раздались два мощных хлопка, после чего в небе появилось облако сизого дыма.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центрального рынка Степанакерта.
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Последствия обстрела центрального рынка Степанакерта.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с автоматом возле сбитого беспилотника в Степанакерте.
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Мужчина с автоматом возле сбитого беспилотника в Степанакерте.
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Последствия обстрела центрального рынка Степанакерта.
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Мужчина с автоматом возле сбитого беспилотника в Степанакерте.
Попаданий по Степанакерту на данный момент нет.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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