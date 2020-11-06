https://ria.ru/20201106/stepanakert-1583324524.html

В Степанакерте идет интенсивная артиллерийская стрельба

В Степанакерте идет интенсивная артиллерийская стрельба

Интенсивная артиллерийская стрельба идет на юго-востоке от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта, в горах слышны артиллерийские... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:51

2020-11-06T10:51

2020-11-06T13:28

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

сша

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 6 ноя - РИА Новости. Интенсивная артиллерийская стрельба идет на юго-востоке от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта, в горах слышны артиллерийские взрывы и выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.Выстрелы и взрывы стали слышны около 10.00 мск. Спустя время интенсивность артиллерийского огня возросла, в городе включилась сирена воздушной тревоги. Около 10.30 мск над Степанакертом сработала система ПВО. Раздались два мощных хлопка, после чего в небе появилось облако сизого дыма.Попаданий по Степанакерту на данный момент нет.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорный карабах

степанакерт

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, сша, армения, в мире