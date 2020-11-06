https://ria.ru/20201106/ssha-1583416490.html

Политик заявил о "фундаментальных недостатках" избирательной системы США

Политик заявил о "фундаментальных недостатках" избирательной системы США

Выборы президента США 2020 года выявили "фундаментальные недостатки" избирательной системы в стране, заявил РИА Новости Аджаму Барака, американский... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:30

2020-11-06T17:30

2020-11-06T17:30

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Выборы президента США 2020 года выявили "фундаментальные недостатки" избирательной системы в стране, заявил РИА Новости Аджаму Барака, американский правозащитник и кандидат на пост вице-президента США от партии "зеленых" на выборах 2016 года.Кроме того, по мнению политика, кампания 2020 года продолжает "размывание некоторой легитимности политического процесса" в США. Барака ссылается на отсутствие альтернативного выбора третьей стороны, чему препятствует двухпартийная система в США.Политик также не исключает, что в этом году к процессу может быть привлечен верховный суд.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582257306.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире