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"Фармасинтез" начнет выпускать вакцину "Спутник V"
"Фармасинтез" начнет выпускать вакцину "Спутник V"
Компания "Фармасинтез" планирует в первом квартале 2021 года начать промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил гендиректор компании... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:17
2020-11-06T11:17
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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иркутск
тюмень
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания "Фармасинтез" планирует в первом квартале 2021 года начать промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил гендиректор компании "Фармасинтез-Норд" Михаил Квасников.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. "Фармасинтез" в пятницу сообщил, что во вторник подписал с НИЦЭМ им Гамалеи соглашение о передаче технологической документации по вакцине.В прошлом месяце завод "Фармасинтез-Норд" прошел проверку специалистами по технологии Центра Гамалеи, которые подтвердили возможность использования производственного комплекса для изготовления вакцины.Группа "Фармасинтез" был основан в 1997 году. Она занимается разработкой и производством препаратов в таких областях, как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет и гепатит. Портфель препаратов насчитывает более 170 наименований. "Фармасинтез" имеет пять производственных площадок - в Санкт-Петербурге, Иркутске, Уссурийске, Тюмени и Братске.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, братск, иркутск, тюмень, общество

"Фармасинтез" начнет выпускать вакцину "Спутник V"

11:17 06.11.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания "Фармасинтез" планирует в первом квартале 2021 года начать промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил гендиректор компании "Фармасинтез-Норд" Михаил Квасников.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. "Фармасинтез" в пятницу сообщил, что во вторник подписал с НИЦЭМ им Гамалеи соглашение о передаче технологической документации по вакцине.
"Мы уверены и делаем все необходимое, чтобы уже в первом квартале следующего года начать производство вакцины в промышленном масштабе", - сказал Квасников, слова которого приводятся в сообщении "Фармасинтеза". Работы по трансферу технологий планируется завершить к концу года.
В прошлом месяце завод "Фармасинтез-Норд" прошел проверку специалистами по технологии Центра Гамалеи, которые подтвердили возможность использования производственного комплекса для изготовления вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"На заводе уже готово современное оборудование для производства вакцины по полному циклу, включающее одноразовые системы для производства субстанции, а также комплекс оборудования для производства готовой формы лекарственного средства как в виде раствора, так и в виде лиофилизированного препарата", - отметили в "Фармасинтезе".
Группа "Фармасинтез" был основан в 1997 году. Она занимается разработкой и производством препаратов в таких областях, как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет и гепатит. Портфель препаратов насчитывает более 170 наименований. "Фармасинтез" имеет пять производственных площадок - в Санкт-Петербурге, Иркутске, Уссурийске, Тюмени и Братске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БратскИркутскТюменьОбщество
 
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