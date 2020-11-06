https://ria.ru/20201106/sputnik-v-1583330947.html

"Фармасинтез" начнет выпускать вакцину "Спутник V"

"Фармасинтез" начнет выпускать вакцину "Спутник V"

Компания "Фармасинтез" планирует в первом квартале 2021 года начать промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил гендиректор компании... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:17

2020-11-06T11:17

2020-11-06T11:17

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

братск

иркутск

тюмень

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания "Фармасинтез" планирует в первом квартале 2021 года начать промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил гендиректор компании "Фармасинтез-Норд" Михаил Квасников.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. "Фармасинтез" в пятницу сообщил, что во вторник подписал с НИЦЭМ им Гамалеи соглашение о передаче технологической документации по вакцине.В прошлом месяце завод "Фармасинтез-Норд" прошел проверку специалистами по технологии Центра Гамалеи, которые подтвердили возможность использования производственного комплекса для изготовления вакцины.Группа "Фармасинтез" был основан в 1997 году. Она занимается разработкой и производством препаратов в таких областях, как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет и гепатит. Портфель препаратов насчитывает более 170 наименований. "Фармасинтез" имеет пять производственных площадок - в Санкт-Петербурге, Иркутске, Уссурийске, Тюмени и Братске.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

братск

иркутск

тюмень

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, братск, иркутск, тюмень, общество