Мишустин назвал факторы, влияющие на экономическую активность в СНГ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пандемия, ситуация в Киргизии и Белоруссии, обострение в Нагорном Карабахе влияют на снижение экономической активности в СНГ, ряд мировых игроков используют нестабильность для недобросовестной конкуренции, страны содружества в этих условиях должны оставаться ближайшим экономическими партнерами, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в пятницу принял участие в заседании совета глав правительств СНГ. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 не лучшим образом отразилась на экономиках стран содружества.
"В государствах-участницах СНГ, как и во всем мире, существенно снизилась экономическая активность. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот у нас уменьшился во взаимной торговле, также и с третьими странами. Ситуация осложняется и другими факторами: непростая обстановка в Белоруссии, в Киргизии, обострение конфликта в Нагорном Карабахе", - заявил Мишустин.
По его словам, некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую нестабильность в мире, "чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества, навязывают свое видение экономических процессов".
"Санкции и протекционистские меры широко применяются в целях недобросовестной конкуренции. И в этих условиях страны содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнерами. Россия настроена именно на это", - указал премьер.
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