https://ria.ru/20201106/sng-1583368887.html

Мишустин назвал факторы, влияющие на экономическую активность в СНГ

Мишустин назвал факторы, влияющие на экономическую активность в СНГ

Пандемия, ситуация в Киргизии и Белоруссии, обострение в Нагорном Карабахе влияют на снижение экономической активности в СНГ, ряд мировых игроков используют... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:13

2020-11-06T14:13

2020-11-06T14:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

снг

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пандемия, ситуация в Киргизии и Белоруссии, обострение в Нагорном Карабахе влияют на снижение экономической активности в СНГ, ряд мировых игроков используют нестабильность для недобросовестной конкуренции, страны содружества в этих условиях должны оставаться ближайшим экономическими партнерами, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Глава кабмина в пятницу принял участие в заседании совета глав правительств СНГ. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 не лучшим образом отразилась на экономиках стран содружества.По его словам, некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую нестабильность в мире, "чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества, навязывают свое видение экономических процессов"."Санкции и протекционистские меры широко применяются в целях недобросовестной конкуренции. И в этих условиях страны содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнерами. Россия настроена именно на это", - указал премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583357960.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, снг, экономика