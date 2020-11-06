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Мишустин назвал факторы, влияющие на экономическую активность в СНГ
Мишустин назвал факторы, влияющие на экономическую активность в СНГ
Пандемия, ситуация в Киргизии и Белоруссии, обострение в Нагорном Карабахе влияют на снижение экономической активности в СНГ, ряд мировых игроков используют... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:13
2020-11-06T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
снг
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пандемия, ситуация в Киргизии и Белоруссии, обострение в Нагорном Карабахе влияют на снижение экономической активности в СНГ, ряд мировых игроков используют нестабильность для недобросовестной конкуренции, страны содружества в этих условиях должны оставаться ближайшим экономическими партнерами, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Глава кабмина в пятницу принял участие в заседании совета глав правительств СНГ. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 не лучшим образом отразилась на экономиках стран содружества.По его словам, некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую нестабильность в мире, "чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества, навязывают свое видение экономических процессов"."Санкции и протекционистские меры широко применяются в целях недобросовестной конкуренции. И в этих условиях страны содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнерами. Россия настроена именно на это", - указал премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, снг, экономика

Мишустин назвал факторы, влияющие на экономическую активность в СНГ

14:13 06.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пандемия, ситуация в Киргизии и Белоруссии, обострение в Нагорном Карабахе влияют на снижение экономической активности в СНГ, ряд мировых игроков используют нестабильность для недобросовестной конкуренции, страны содружества в этих условиях должны оставаться ближайшим экономическими партнерами, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в пятницу принял участие в заседании совета глав правительств СНГ. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 не лучшим образом отразилась на экономиках стран содружества.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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"В государствах-участницах СНГ, как и во всем мире, существенно снизилась экономическая активность. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот у нас уменьшился во взаимной торговле, также и с третьими странами. Ситуация осложняется и другими факторами: непростая обстановка в Белоруссии, в Киргизии, обострение конфликта в Нагорном Карабахе", - заявил Мишустин.
По его словам, некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую нестабильность в мире, "чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества, навязывают свое видение экономических процессов".
"Санкции и протекционистские меры широко применяются в целях недобросовестной конкуренции. И в этих условиях страны содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнерами. Россия настроена именно на это", - указал премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинСНГЭкономика
 
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