https://ria.ru/20201106/skripali-1583290267.html

Небензя прокомментировал претензии Запада по делу Скрипалей

Небензя прокомментировал претензии Запада по делу Скрипалей

Россия обновит запрос к Лондону, чтобы получить ответы на вопросы по расследованию дела Скрипалей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T01:45

2020-11-06T01:45

2020-11-06T01:45

солсбери

сергей скрипаль

василий небензя

сергей лавров

совет безопасности оон

главное разведывательное управление рф

форин-офис

москва

лондон

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ООН, 6 ноя - РИА Новости. Россия обновит запрос к Лондону, чтобы получить ответы на вопросы по расследованию дела Скрипалей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Я хочу напомнить о том, о чем многие стали забывать, а некоторые предпочитают не вспоминать. Так и остались неотвеченными масса вопросов, связанных с инцидентом со Скрипалями, на которые британская сторона предпочитает не отвечать, а эти вопросы не замечать", - отметил он.Небензя отметил, что Лондон уже объявил Россию виноватой и не считает теперь нужным вдаваться в детали разбирательства. "Ведь все и так знают, что это highly likely", - указал постпред."Думаю, мы найдем способ освежить в памяти наших британских коллег эти вопросы и потребовать у них дать на них ответы", - заявил Небензя.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

https://ria.ru/20201031/nebenzya-1582398582.html

https://ria.ru/20201006/ozkho-1578338999.html

солсбери

москва

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солсбери, сергей скрипаль, василий небензя, сергей лавров, совет безопасности оон, главное разведывательное управление рф, форин-офис, москва, лондон, оон, в мире