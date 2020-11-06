https://ria.ru/20201106/shevchenko-1583388353.html

Историограф спецслужб рассказал о легендарном разведчике Юрии Шевченко

Историограф спецслужб рассказал о легендарном разведчике Юрии Шевченко

Биография выдающегося отечественного разведчика Героя России Юрия Шевченко была ярким примером подлинного искусства разведки, способности поистине шедеврально... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:41

2020-11-06T15:41

2020-11-06T15:41

россия

юрий шевченко (герой россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Биография выдающегося отечественного разведчика Героя России Юрия Шевченко была ярким примером подлинного искусства разведки, способности поистине шедеврально решать сложнейшие задачи по добыванию сверхсекретной информации, рассказал РИА Новости историограф спецслужб, писатель Александр Бондаренко.Полковник СВР в отставке Юрий Анатольевич Шевченко скончался в пятницу на 82-м году жизни."Я встречался с Юрием Анатольевичем всего один раз, когда работал над книгой из серии "Жизнь замечательных людей" о начальнике нелегальной разведки Юрии Ивановиче Дроздове. Юрий Анатольевич приехал ко мне в рабочий кабинет в газету "Красная Звезда". И наш разговор продлился пять часов. Пять!" - вспоминает Бондаренко."Это был совершенно феерический рассказ, практически монолог, который мне очень помог в написании книги о Юрии Дроздове. Потому что Юрий Анатольевич рассказывал в основном о сути профессии нелегального разведчика", - добавил писатель.Суть разведчика-нелегалаПо словам Бондаренко, непосвященные люди не понимают, кто такой нелегальный разведчик."Ну, прекрасно подготовленный человек, великолепно владеющий языками. Имеющий железобетонные документы на имя гражданина другой страны. Лихо водящий машину, владеющий единоборствами и прочее, и прочее. В общем, некий супермен, как показывают в фильмах", - сказал Бондаренко.Как рассказывал Шевченко, когда разведчик-нелегал сможет стать таким "другим", ему будет по плечу любое задание, добавил Бондаренко.Но жить жизнью другого человека – значит с самого придуманного детства. "То есть биография разведчика не начинается с момента начала выполнения задания. Нет, он должен знать и колыбельные песенки, которые ему пели, и стишки, и детские считалочки, и массу других сложнейших нюансов", - заметил собеседник агентства.По словам Бондаренко, про себя Шевченко рассказывал только в рамках допустимого."Но и из того, что было о нем открыто, видно, что это был человек с незаурядной биографией уже до прихода в разведку. Он окончил Архитектурный институт, был последним сталинским стипендиатом и первым ленинским стипендиатом. Он готовился в перспективе возглавить кафедру истории архитектуры – у него для этого были все перспективы. Но когда ему предложили работать в разведке, он не раздумывал", - отметил Бондаренко.Он напомнил, что за рубежом Шевченко работал под прикрытием профессии художника. "И он был, кстати, очень хорошим художником. И под этим прикрытием он знакомился со многими людьми, у него был широчайший круг знакомств, что позволяло ему решать самые серьезные задачи. У Юрия Анатольевича была феерическая харизма, любой человек в момент попадал под его обаяние", - заявил писатель.Искусство достижения сверхцелиПеред Шевченко, как и перед другим разведчиком-нелегалом, были четкие задачи – что сделать, что выяснить, добыть нужную информацию. "А вот как сделать – это было именно творчество, именно подлинное искусство разведки. И Юрий Анатольевич находил решения", - подчеркнул Бондаренко."Юрий Анатольевич своим примером доказывал, что нелегальному разведчику доступно все" - добавил он.Однажды Шевченко хитроумным путем, вопреки всем правилам личной безопасности, проник на сверхсекретную базу НАТО и получил там очень важную информацию, напомнил Бондаренко. "Дважды он получал личный подарок от главы КГБ Юрия Андропова и дважды – выговор от службы, в том числе за то проникновение на натовскую базу. Да, он нарушал каноны, но получал результат – это была именно дерзость, свойственная настоящим творцам", - отметил собеседник агентства.Шевченко еще в ходе обучения в разведшколе поставил перед собой сверхцель – добыть документ НАТО с высшим грифом секретом "cosmic", и он ее достиг, заявил Бондаренко."Как Леонардо понимал, что он должен написать "Мону Лизу", так и Юрий Анатольевич понимал, что он должен добыть сверхсекретную информацию. Он знал, каким может быть в архитектуре шедевр сродни "Моне Лизе" в живописи, но он стал автором шедевров в разведке", - резюмировал писатель.Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам – порядка 300 томам архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".Портрет Шевченко изображен в бронзе на монументе российским разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре в штаб-квартире СВР.Подробнее о биографии Юрия Шевченко читайте в справке РИА Новости>>

https://ria.ru/20201106/shevchenko-1583360365.html

https://ria.ru/20200905/razvedchik-1576818084.html

https://ria.ru/20200919/razvedka-1577471768.html

https://ria.ru/20200314/1568589203.html

https://ria.ru/20200314/1568589119.html

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россия

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россия, юрий шевченко (герой россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество