https://ria.ru/20201106/shengen-1583405274.html

В ЕК раскрыли детали предстоящей реформы шенгенской зоны

В ЕК раскрыли детали предстоящей реформы шенгенской зоны

Европейская комиссия выступает за сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах, заявил в пятницу... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:50

2020-11-06T16:50

2020-11-06T16:50

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

шенгенская зона

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия выступает за сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах, заявил в пятницу официальный представитель ЕК, отвечая на вопрос о предстоящей реформе Шенгена, которую ранее анонсировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Шенген - это одно из самых главных достижений ЕС. В наших интересах поддерживать его функционирование без какого-либо контроля на внутренних границах", - сказал европейский представитель на пресс-конференции в Брюсселе.По его словам, граждане стран ЕС хотят свободно передвигаться внутри Шенгена. В то же время представитель подтвердил, что в рамках предстоящей реформы Шенгена планируется усилить контроль на внешних границах Шенгенского пространства."До декабря Еврокомиссия намерена организовать форум по Шенгену, в котором примут участие депутаты Европарламента, представители министерств внутренних дел, национальные власти", - сказал европейский представитель. По его словам, на этом форуме "будут определены ориентации для реформы, реализации стратегии нового, более сильного Шенгена. Главная цель таких реформ - гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства.Концепция реформы Шенгенского пространства, в частности, подразумевает "усиление контроля и оптимизацию работы на внешних границах, усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего полицейскими службами".ЕК выступает также за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.Президент Франции Эммануэль Макрон в минувший четверг предложил провести глубокое переосмысление правил Шенгенской зоны, чтобы усилить совместную защиту внешних границ в связи с возросшей террористической угрозой.Ранее Макрон заявил, что Франция в два раза увеличит численность сил безопасности на своих границах в рамках Шенгенской зоны.Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.Двумя неделями ранее - 16 октября - в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Париже был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным прокуратуры, убийца учителя родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, шенгенская зона, еврокомиссия, евросоюз, в мире