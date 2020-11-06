https://ria.ru/20201106/protesty-1583371222.html

Протестующие в Портленде четвертый день устраивают беспорядки

Протестующие в Портленде четвертый день устраивают беспорядки

Протестующие в американском Портленде четвертый день подряд устраивают беспорядки возле дома члена городской комиссии, два человека были задержаны, сообщил офис РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:24

2020-11-06T14:24

2020-11-06T14:24

выборы президента сша — 2020

портленд

орегон

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Протестующие в американском Портленде четвертый день подряд устраивают беспорядки возле дома члена городской комиссии, два человека были задержаны, сообщил офис шерифа округа Малтнома, куда входит Портленд.По данным офиса шерифа, протестующие собрались в четверг на севере города и прошли по улицам, блокируя движение и игнорируя призывы полиции идти по тротуарам. Группа протестующих подошла к дому члена комиссии Портленда Дэна Раяна, разбила окна, забросала дом файерами и шариками, наполненными краской.Примерно в 22.00 (09.00) неизвестные подожгли двери администрации города, полиция проводит расследование по этому инциденту. В целом за прошедшую ночь, по данным полиции, в связи с протестами были задержаны два человека.Ранее сообщалось, что власти американского штата Орегон приняли решение направить подразделения национальной гвардии в город Портленд, чтобы помочь местным правоохранителям из-за вспыхнувших там беспорядков на фоне выборов.

портленд

орегон

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

портленд, орегон, сша, в мире