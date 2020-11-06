Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/protesty-1583371222.html
Протестующие в Портленде четвертый день устраивают беспорядки
Протестующие в Портленде четвертый день устраивают беспорядки
Протестующие в американском Портленде четвертый день подряд устраивают беспорядки возле дома члена городской комиссии, два человека были задержаны, сообщил офис РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:24
2020-11-06T14:24
выборы президента сша — 2020
портленд
орегон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583121707_0:0:2714:1527_1400x0_80_0_0_febe8f30cf19f0253bb897188312c5dd.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Протестующие в американском Портленде четвертый день подряд устраивают беспорядки возле дома члена городской комиссии, два человека были задержаны, сообщил офис шерифа округа Малтнома, куда входит Портленд.По данным офиса шерифа, протестующие собрались в четверг на севере города и прошли по улицам, блокируя движение и игнорируя призывы полиции идти по тротуарам. Группа протестующих подошла к дому члена комиссии Портленда Дэна Раяна, разбила окна, забросала дом файерами и шариками, наполненными краской.Примерно в 22.00 (09.00) неизвестные подожгли двери администрации города, полиция проводит расследование по этому инциденту. В целом за прошедшую ночь, по данным полиции, в связи с протестами были задержаны два человека.Ранее сообщалось, что власти американского штата Орегон приняли решение направить подразделения национальной гвардии в город Портленд, чтобы помочь местным правоохранителям из-за вспыхнувших там беспорядков на фоне выборов.
портленд
орегон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583121707_0:11:2714:2048_1400x0_80_0_0_842e6aa0783cbb8759abf223e18a1786.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
портленд, орегон, сша, в мире

Протестующие в Портленде четвертый день устраивают беспорядки

14:24 06.11.2020
 
© REUTERS / Goran TomasevicАкция протеста в Портленде, штат Орегон, США
Акция протеста в Портленде, штат Орегон, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Goran Tomasevic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Протестующие в американском Портленде четвертый день подряд устраивают беспорядки возле дома члена городской комиссии, два человека были задержаны, сообщил офис шерифа округа Малтнома, куда входит Портленд.
По данным офиса шерифа, протестующие собрались в четверг на севере города и прошли по улицам, блокируя движение и игнорируя призывы полиции идти по тротуарам. Группа протестующих подошла к дому члена комиссии Портленда Дэна Раяна, разбила окна, забросала дом файерами и шариками, наполненными краской.

"Это четвертая ночь за последнюю неделю, когда протестующие устраивают вандализм и повреждают дом и район члена комиссии Раяна", - говорится в сообщении.

Примерно в 22.00 (09.00) неизвестные подожгли двери администрации города, полиция проводит расследование по этому инциденту. В целом за прошедшую ночь, по данным полиции, в связи с протестами были задержаны два человека.
Ранее сообщалось, что власти американского штата Орегон приняли решение направить подразделения национальной гвардии в город Портленд, чтобы помочь местным правоохранителям из-за вспыхнувших там беспорядков на фоне выборов.
Протесты в США после выборов президента
© AP Photo / Matt Slocum

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

Протестующие в Портленде поджигают американский флаг
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Задержаны как минимум десять человек.

Акция протеста в Портленде
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

Женщина c оружием во время акции протеста в Портленде, штат Орегон, США. 4 ноября 2020 года
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

Акция протеста в Портленде, штат Орегон, США
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

Люди на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

Протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
 
Выборы президента США — 2020ПортлендОрегонСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния