Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/produkty-1583287059.html
Названы продукты, запрещенные при коронавирусе
Названы продукты, запрещенные при коронавирусе
Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. Почему это жизненно важно, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T04:10
2020-11-06T04:10
филипп кузьменко
россия
еда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569901173_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_8b1eb1757dc8230321a9daaa0ddd4cff.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. Почему это жизненно важно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни, напомнил Кузьменко. По его словам, следует избавить рацион от соленых продуктов и алкоголя. Кроме обезвоживания, соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, уверяет он."Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом", – заключил Кузьменко.
https://ria.ru/20201025/eda-1581406742.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569901173_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_a560a2be9d395f92a48550a12b24cf6a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
филипп кузьменко, россия, еда, общество

Названы продукты, запрещенные при коронавирусе

04:10 06.11.2020
 
CC0 / Bru-nO / Соль
Соль - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
CC0 / Bru-nO /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. Почему это жизненно важно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.
Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни, напомнил Кузьменко. По его словам, следует избавить рацион от соленых продуктов и алкоголя.

"Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", – заявил врач.

Кроме обезвоживания, соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, уверяет он.
"Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом", – заключил Кузьменко.
Курьер доставки еды на улице в Риге - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 02:09
Названа самая вредная еда для удаленки
 
Филипп КузьменкоРоссияЕдаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов
08:53В ДНР заявили об обстреле силовиками поселка вблизи Донецка
08:48В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой
08:45В Хабаровском крае ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
08:30Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море
08:17В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
08:12Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
08:12Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов у зоны боевых действий
08:11В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
08:07В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
08:00Концерн "Калашников" получил нового владельца
07:41Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов
07:33СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке
07:20Основная часть протестующих в Нью-Йорке разошлась
07:17В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня
07:14В Баку сообщили об отступлении ВС Армении в Карабахе
07:11Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
06:26В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
06:22В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
06:19Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
Лента новостейМолния