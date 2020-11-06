https://ria.ru/20201106/produkty-1583287059.html
Названы продукты, запрещенные при коронавирусе
Названы продукты, запрещенные при коронавирусе
Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. Почему это жизненно важно, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T04:10
2020-11-06T04:10
2020-11-06T04:10
филипп кузьменко
россия
еда
общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. Почему это жизненно важно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни, напомнил Кузьменко. По его словам, следует избавить рацион от соленых продуктов и алкоголя. Кроме обезвоживания, соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, уверяет он."Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом", – заключил Кузьменко.
https://ria.ru/20201025/eda-1581406742.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп кузьменко, россия, еда, общество
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды
в рационе, а также меньше пить алкоголя. Почему это жизненно важно, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт Филипп Кузьменко.
Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни, напомнил Кузьменко. По его словам, следует избавить рацион от соленых продуктов и алкоголя.
"Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", – заявил врач.
Кроме обезвоживания, соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, уверяет он.
"Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом", – заключил Кузьменко.