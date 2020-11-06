https://ria.ru/20201106/produkty-1583287059.html

Названы продукты, запрещенные при коронавирусе

Названы продукты, запрещенные при коронавирусе

Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. Почему это жизненно важно, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T04:10

2020-11-06T04:10

2020-11-06T04:10

филипп кузьменко

россия

еда

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. Почему это жизненно важно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни, напомнил Кузьменко. По его словам, следует избавить рацион от соленых продуктов и алкоголя. Кроме обезвоживания, соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, уверяет он."Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом", – заключил Кузьменко.

https://ria.ru/20201025/eda-1581406742.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп кузьменко, россия, еда, общество