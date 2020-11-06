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Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства
Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства в соответствии с... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:45
2020-11-06T14:47
россия
правительство рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства в соответствии с поправками к Конституции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (в предыдущей редакции закона исполнительную власть осуществляло только правительство).Новый закон меняет и порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.Министров силового блока также будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации. При этом Совфед сможет отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.Остальных членов кабинета будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.Еще одно важное нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.Помимо этого, закон увеличивает в пять раз порог финансовой поддержки, определяемой только на заседании правительства, — со 100 до 500 миллионов рублей.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20200704/1573879639.html
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россия, правительство рф, владимир путин, политика

Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства

13:45 06.11.2020 (обновлено: 14:47 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства в соответствии с поправками к Конституции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (в предыдущей редакции закона исполнительную власть осуществляло только правительство).
Новый закон меняет и порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.
Министров силового блока также будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации. При этом Совфед сможет отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2020
4 июля, 07:04Голосование по поправкам в Конституцию
Опубликован обновленный текст Конституции
Остальных членов кабинета будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.
Еще одно важное нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.
Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.
Помимо этого, закон увеличивает в пять раз порог финансовой поддержки, определяемой только на заседании правительства, — со 100 до 500 миллионов рублей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором
 
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