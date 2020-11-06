https://ria.ru/20201106/poteri-1583433507.html

Армения опубликовала свои данные о потерях Азербайджана

Армения опубликовала свои данные о потерях Азербайджана

Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в пятницу об уничтожении с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе 736 РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:21

2020-11-06T18:21

2020-11-06T18:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 ноя - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в пятницу об уничтожении с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе 736 единиц бронетехники вооруженных сил Азербайджана и опубликовал другие данные о потерях Баку."В целом уничтожены 257 беспилотников, 16 вертолетов, 25 самолетов, 736 единиц бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook. По оценкам властей Армении, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 7405 человек.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире