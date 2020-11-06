https://ria.ru/20201106/platsdarm-1583393184.html

Ереван считает, что Баку способствует просачиванию террористов в СНГ

Ереван считает, что Баку способствует просачиванию террористов в СНГ

Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеосвязи высказал мнение, что Азербайджан становится плацдармом для... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:05

2020-11-06T16:05

2020-11-06T16:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мгер григорян

обсе

нагорный карабах

снг

сша

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеосвязи высказал мнение, что Азербайджан становится плацдармом для просачивания террористов на территорию Содружества Независимых Государств.Армянский вице-премьер утверждает, что что ракетно-бомбовым ударам вооруженных сил Азербайджана подвергаются все населенные пункты Карабаха, включая столицу Степанакерт и второй по величине город Шуши, гражданская инфраструктура, учреждения здравоохранения, школы, детские сады, культурно-исторические и религиозные памятники."На совести руководства Азербайджана целый ряд военных преступлений, являющихся грубым нарушением международного гуманитарного и обычного права", - цитирует пресс-служба слова Григоряна.Он добавил, что вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ, руководителей многих государств и представителей авторитетных международных структур, "Азербайджан неоднократно нарушал и продолжает нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня". Вице-премьер настаивает на том, что "Азербайджану давно пора понять, что военного решения нагорно-карабахской проблемы не существует, и что площадка СНГ - не место для распространения лжи и фальсификаций".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгер григорян, обсе, нагорный карабах, снг, сша, азербайджан, армения, в мире