Ереван считает, что Баку способствует просачиванию террористов в СНГ
16:05 06.11.2020 (обновлено: 16:06 06.11.2020)
ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеосвязи высказал мнение, что Азербайджан становится плацдармом для просачивания террористов на территорию Содружества Независимых Государств.
"На данный момент продолжается агрессия Азербайджана по отношению к Нагорному Карабаху, причем осуществляется агрессия при прямой военно-политической поддержке Турции с привлечением боевиков-террористов из Сирии и Ливии. На глазах у всех Азербайджан становится плацдармом для просачивания террористов и их идеологии на пространство СНГ", - говорится в выступлении Григоряна, текст которого размещен на сайте кабмина Армении.
Армянский вице-премьер утверждает, что что ракетно-бомбовым ударам вооруженных сил Азербайджана подвергаются все населенные пункты Карабаха, включая столицу Степанакерт и второй по величине город Шуши, гражданская инфраструктура, учреждения здравоохранения, школы, детские сады, культурно-исторические и религиозные памятники.
"На совести руководства Азербайджана целый ряд военных преступлений, являющихся грубым нарушением международного гуманитарного и обычного права", - цитирует пресс-служба слова Григоряна.
Он добавил, что вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ, руководителей многих государств и представителей авторитетных международных структур, "Азербайджан неоднократно нарушал и продолжает нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня". Вице-премьер настаивает на том, что "Азербайджану давно пора понять, что военного решения нагорно-карабахской проблемы не существует, и что площадка СНГ - не место для распространения лжи и фальсификаций".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.