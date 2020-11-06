Баку обвинил Ереван в осквернении мечетей и кладбищ в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпецтехника на разборке домов, разрушенных в результате обстрела Степанакерта
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал в Twitter видеозапись с построенной в XVIII веке мечетью Мамар в Губадлинском районе. "Во время армянской оккупации этот исторический и культурный памятник был превращен в свинарник", - написал Гаджиев.
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Он призвал ЮНЕСКО, ИСЕСКО (Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры) и Организацию Исламская конференция "принять меры и жестко осудить эти варварские действия".
Гаджиев отметил, что мечеть была полностью разрушена, а превращение ее в свинарник является "оскорблением для мусульман". Свинья в исламе считается нечистым животным.
Также Гаджиев опубликовал видео с кладбищем в Физулинском районе. "Кладбище сравняли с землей... Даже кладбища не избежали этой участи и подверглись вандализму и варварским действиям... Армения пыталась стереть все следы Азербайджана", - написал Гаджиев.
Он отметил, что ведется осмотр перешедших под контроль Баку территорий, со временем "на поверхность всплывут новые факты и военные преступления Армении".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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