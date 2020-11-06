https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583338090.html

В докладе ОЗХО скрыли формулы веществ в анализах Навального, заявил МИД

В докладе ОЗХО скрыли формулы веществ в анализах Навального, заявил МИД

В распространенном ОЗХО докладе тщательно вымараны все химические формулы веществ, которые западные лаборатории "обнаружили" в анализах Алексея Навального и... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:52

2020-11-06T11:52

2020-11-06T11:52

организация по запрещению химического оружия

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В распространенном ОЗХО докладе тщательно вымараны все химические формулы веществ, которые западные лаборатории "обнаружили" в анализах Алексея Навального и которые могли бы помочь прояснить биохимическую природу его "отравления", заявили в пятницу МИД РФ."В ответ на наши многочисленные вопросы по поводу происходящего вокруг Навального нас неизменно направляли из ОЗXО в Берлин, Париж и Стокгольм, а там - в обратном направлении. И только через месяц – 6 октября – в Техсекретариате ОЗXО заявили, что в двух сертифицированных ОЗXО лабораториях в крови и моче А.Навального "были обнаружены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, имеющие структурные характеристики, схожие с токсичными химикатами списков 1.А.14 и 1.А15, добавленные в Приложение по химикатам Конвенции на 24-й сессии Конференции государств-участников КЗХО. Этот ингибитор холинэстеразы не внесен в Приложение по химикатам КЗХО", - напомнили в МИД РФ.В российском министерстве недоумевают в связи с тем, что из немецкой клиники Charite биоматериалы Навального были оперативно переданы с военную химическую лабораторию бундесвера, которая заявила об "отравлении" Навального "боевым отравляющим веществом из группы "Новичков"."Удивительно, что вместо, по меньшей мере, двух недель, необходимых для проведения хорошо подготовленными специалистами подобного анализа на наличие такого рода элементов, немецким военным химикам, которые раньше утверждали, что даже представления не имеют о структуре пресловутых "Новичков", понадобилось всего девять дней, чтобы подтвердить присутствие их следов в биопробах Навального", - заявили в российском МИД.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583293475.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Алексея Навального. 2020-11-06T11:52 true PT39M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация по запрещению химического оружия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, берлин (город), в мире