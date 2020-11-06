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МВД: российские врачи обнаружили у Навального обострение панкреатита
МВД: российские врачи обнаружили у Навального обострение панкреатита
Российские врачи обнаружили у оппозиционера Алексея Навального обострение хронического панкреатита, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:22
2020-11-06T11:22
госпитализация алексея навального
мария захарова
алексей навальный
дмитрий песков
швеция
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские врачи обнаружили у оппозиционера Алексея Навального обострение хронического панкреатита, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Подчеркивается, что "диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583330023.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/navalnyy-1581707786.html
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госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, в мире

МВД: российские врачи обнаружили у Навального обострение панкреатита

11:22 06.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские врачи обнаружили у оппозиционера Алексея Навального обострение хронического панкреатита, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
11:14
МВД: жена Навального рассказала, почему ему стало плохо в самолете
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 10:35Сказано в эфире
Мнение: немцев раздражает, что Навальный пытается их "строить" Немцы обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством. В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поделился мнением о том, почему поведение блогера вызывает раздражение.
 
Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваАлексей НавальныйДмитрий ПесковШвецияВ мире
 
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