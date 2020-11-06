https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583331725.html

МИД назвал дело Навального по-дилетантски срежиссированным спектаклем

МИД назвал дело Навального по-дилетантски срежиссированным спектаклем

Вся ситуация с "отравлением" Алексея Навального - это по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого являются очередные санкции против... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:20

2020-11-06T11:20

2020-11-06T17:54

мария захарова

дмитрий песков

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вся ситуация с "отравлением" Алексея Навального - это по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого являются очередные санкции против России, говорится в сообщении МИД РФ.В ведомстве, в частности, обратили внимание на синхронизацию действий ряда западных стран и мгновенные безапелляционные решения "без намека на попытку разобраться в происходящем". Кроме того, в МИД РФ напомнили, что без реакции остались ноты во внешнеполитические ведомства ФРГ, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительную информацию во исполнение имеющихся у Берлина, Парижа и Стокгольма обязательств по оказанию правовой помощи по пункту 2 статьи VII Конвенции о запрещении химического оружия. Федеральное ведомство юстиции в ответ на четвёртый запрос от Генпрокуратуры России де-факто отказалось от взаимодействия с российскими коллегами со ссылкой на отсутствие согласия Навального, отмечается в сообщении.РФ надеется, что ФРГ воздержится от искусственной политизации ситуации с Алексеем Навальным, наносящей серьезный ущерб российско-германским отношениям, заявили в пятницу в российском МИД."Надеемся, что правительство ФРГ воздержится от дальнейшей искусственной политизации ситуации вокруг российского блогера, наносящей серьезный ущерб российско-германским отношениям", - говорится заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Налицо "круговая порука" в евроатлантическом исполнении с привлечением политически ангажированного руководства ОЗХО, заявили в МИД РФ, комментируя ситуацию с Алексеем Навальным.Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в пятницу сообщило, что Россия по ситуации с Навальным не получила ответов по существу от Германии, Швеции и Франции ни на один из поставленных 24 вопросов - запросы об оказании правовой помощи исполнены лишь формально.По мнению МИД, "то, что спустя более чем два месяца с момента первого обращения было получено в качестве "ответа", не выдерживает никакой критики". "Де-факто речь идет об отказе прокурорского ведомства ФРГ от взаимодействия с российскими коллегами со ссылкой на отсутствие согласия Навального", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что без реакции остались ноты МИД России во внешнеполитические ведомства ФРГ, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительную информацию во исполнение имеющихся у Берлина, Парижа и Стокгольма обязательств по оказанию правовой помощи. Отмечается, что аналогичные обращения были направлены руководству техсекретариата ОЗХО, специалисты которого с 5 сентября были вовлечены "фактически в тайную операцию по отбору биопроб у Навального" и их доставке в две сертифицированные Организацией лаборатории.Кроме того, по данным ведомства, были проигнорированы предложения российских парламентариев и медиков о налаживании совместной работы с германскими коллегами в целях прояснения обстоятельств инцидента.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583330023.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583315921.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мария Захарова о деле Навального: "Все происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль" Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в пятницу, что письмо Федерального ведомства юстиции Германии в адрес Генпрокуратуры РФ лишь подтверждает "неготовность и нежелание" Берлина к конструктивному взаимодействию по ситуации вокруг Алексея Навального. Представитель ведомства отметила, что в глазах "любого стороннего наблюдателя" происходящее представляет собой "по-дилетантски срежиссированный спектакль". 2020-11-06T11:20 true PT2M24S

Лавров назвал издевательством над здравым смыслом ситуацию с делом Навального Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал издевательством над здравым смыслом ситуацию вокруг расследования предполагаемого отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом министр заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России в понедельник в Москве. 2020-11-06T11:20 true PT0M17S

"Такого отравляющего вещества нет": Ринк об обследовании Навального в Берлине В конце сентября после якобы отравления и длительной комы из больницы Charite в Германии был выписан Алексей Навальный. ОЗХО во вторник заявила, что в его организме найдено вещество, аналогичное по характеристикам боевому отравляющему веществу "Новичок", но не числящемуся в списках запрещенных химикатов. О том, что такое «Новичок», какие симптомы он вызывает и какие следы оставляет в интервью генеральному директору МИА «Россия Сегодня» Дмитрию Киселёву рассказал разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк. 2020-11-06T11:20 true PT13M28S

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мария захарова, дмитрий песков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, берлин (город), в мире