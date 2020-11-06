https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583330023.html

МВД: жена Навального рассказала, почему ему стало плохо в самолете

МВД: жена Навального рассказала, почему ему стало плохо в самолете

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия заявляла российским врачам, что ее муж мог почувствовать себя плохо из-за диет, сообщается на сайте управления на... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:14

2020-11-06T11:14

2020-11-06T15:13

швеция

франция

омск

госпитализация алексея навального

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия заявляла российским врачам, что ее муж мог почувствовать себя плохо из-за диет, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", а также что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД России заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583315921.html

швеция

франция

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швеция, франция, омск, госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия