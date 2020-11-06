Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583330023.html
МВД: жена Навального рассказала, почему ему стало плохо в самолете
МВД: жена Навального рассказала, почему ему стало плохо в самолете
Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия заявляла российским врачам, что ее муж мог почувствовать себя плохо из-за диет, сообщается на сайте управления на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:14
2020-11-06T15:13
швеция
франция
омск
госпитализация алексея навального
алексей навальный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576677345_0:206:2947:1864_1400x0_80_0_0_6075838b9f78f2d712e67109c87d544a.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия заявляла российским врачам, что ее муж мог почувствовать себя плохо из-за диет, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", а также что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД России заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583315921.html
швеция
франция
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576677345_378:270:2748:2047_1400x0_80_0_0_777895bbfbcbfd9d5d496d5b736e5efa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
швеция, франция, омск, госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия

МВД: жена Навального рассказала, почему ему стало плохо в самолете

11:14 06.11.2020 (обновлено: 15:13 06.11.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия заявляла российским врачам, что ее муж мог почувствовать себя плохо из-за диет, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение трех-пяти дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", — говорится в сообщении.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", а также что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
10:02
Генпрокуратура получила ответ Германии на запросы по Навальному
ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД России заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
ШвецияФранцияОмскГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния