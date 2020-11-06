МВД: жена Навального рассказала, почему ему стало плохо в самолете
11:14 06.11.2020 (обновлено: 15:13 06.11.2020)
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия заявляла российским врачам, что ее муж мог почувствовать себя плохо из-за диет, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
"Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение трех-пяти дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", — говорится в сообщении.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД России заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.