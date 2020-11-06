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Небензя рассказал о взаимодействии с ОЗХО по делу Навального
Небензя рассказал о взаимодействии с ОЗХО по делу Навального
Россия ведет переговоры с Организацией по запрещению химического оружия о формате сотрудничества в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, заявил на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:46
2020-11-06T02:46
россия
организация по запрещению химического оружия
василий небензя
алексей навальный
совет безопасности оон
дмитрий песков
швеция
москва
германия
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ООН, 6 ноя - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Организацией по запрещению химического оружия о формате сотрудничества в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.По его словам, формула вещества является абсолютно необходимым элементом для того, чтобы провести расследование в РФ и сравнить те данные, которые получили ФРГ, и данные, которые собирается получить Россия."Действительно, мы запросили ОЗХО о сотрудничестве в этом вопросе. И сейчас идут переговоры о формате такого сотрудничества", - заявил постпред РФ."Вы утверждаете, что формула химического вещества, которым якобы отравили Алексея Навального, была скрыта вами из соображений необходимости предотвратить знание об этом как о веществе, которое является отравляющим химическим веществом. Я хочу вам напомнить, что в том же докладе ОЗХО, который вышел на эту тему, указывается, что то вещество, которое, по утверждению ваших лабораторий, могло быть причиной его отравления, не значится в списке химических отравляющих веществ согласно списку КЗХО", - отметил Небензя.По его словам, Москва хочет знать ответ на элементарный вопрос: "Что же все-таки это было за вещество, которое было обнаружено в лаборатории бундесвера".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html
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россия, организация по запрещению химического оружия, василий небензя, алексей навальный, совет безопасности оон, дмитрий песков, швеция, москва, германия, оон, берлин (город), в мире

Небензя рассказал о взаимодействии с ОЗХО по делу Навального

02:46 06.11.2020
 
© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© POOL
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ООН, 6 ноя - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Организацией по запрещению химического оружия о формате сотрудничества в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Вы подчеркнули, что в тех материалах, которые вы нам передали, вы специально вымарали химическую формулу вещества, которое могло быть причиной отравления, по вашему утверждению. Это как раз то, что мы у вас просили", - сказал Небензя, обращаясь к своему немецкому коллеге по СБ.
По его словам, формула вещества является абсолютно необходимым элементом для того, чтобы провести расследование в РФ и сравнить те данные, которые получили ФРГ, и данные, которые собирается получить Россия.
"Действительно, мы запросили ОЗХО о сотрудничестве в этом вопросе. И сейчас идут переговоры о формате такого сотрудничества", - заявил постпред РФ.
"Вы утверждаете, что формула химического вещества, которым якобы отравили Алексея Навального, была скрыта вами из соображений необходимости предотвратить знание об этом как о веществе, которое является отравляющим химическим веществом. Я хочу вам напомнить, что в том же докладе ОЗХО, который вышел на эту тему, указывается, что то вещество, которое, по утверждению ваших лабораторий, могло быть причиной его отравления, не значится в списке химических отравляющих веществ согласно списку КЗХО", - отметил Небензя.
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По его словам, Москва хочет знать ответ на элементарный вопрос: "Что же все-таки это было за вещество, которое было обнаружено в лаборатории бундесвера".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
РоссияОрганизация по запрещению химического оружияВасилий НебензяАлексей НавальныйСовет Безопасности ООНДмитрий ПесковШвецияМоскваГерманияООНБерлин (город)В мире
 
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