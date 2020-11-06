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В Совфеде прокомментировали предложение ВШЭ поднять налоги для богатых
В Совфеде прокомментировали предложение ВШЭ поднять налоги для богатых
Парламентарии не поддержат предложение специалистов Высшей школы экономики повысить налоги для обеспеченных россиян, считает первый заместитель главы бюджетного РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:57
2020-11-06T12:39
совет федерации рф
госдума рф
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Парламентарии не поддержат предложение специалистов Высшей школы экономики повысить налоги для обеспеченных россиян, считает первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.Сенатор отметила, что сейчас в экономике складывается сложная ситуация, поэтому оказывать давление на бизнес и граждан повышенными налогами нецелесообразно.Кроме того, она напомнила, что после 20 лет применения плоской шкалы налогообложения власти уже предприняли некоторые шаги по повышению налоговой ставки для тех, кто получает более пяти миллионов рублей в год. "Порядка 60 миллиардов рублей пойдут на благое дело", — заключила Перминова.В отзыве Высшей школы экономики на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы предлагается, в частности, повысить налог на доходы состоятельных россиян и на прибыль компаний. Так, по мнению экспертов, для тех, чьи доходы превышают 12 и 24 миллиона рублей в год, НДФЛ должен составить 20-24 процента. Налог на прибыль компаний предлагается поднять до 24-30 процентов с установлением эффективного инвестиционного вычета.При этом с 1 января в России перестанет действовать плоская шкала НДФЛ: налог на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, вырастет с 13 до 15 процентов. По предложению президента Владимира Путина, деньги, полученные за счет этого повышения, будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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совет федерации рф, госдума рф, высшая школа экономики (вшэ), экономика

В Совфеде прокомментировали предложение ВШЭ поднять налоги для богатых

11:57 06.11.2020 (обновлено: 12:39 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Парламентарии не поддержат предложение специалистов Высшей школы экономики повысить налоги для обеспеченных россиян, считает первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

"Бюджет уже сверстан, готовится ко второму чтению, и такие существенные изменения в него вряд ли будут вноситься", — сказала она.

Сенатор отметила, что сейчас в экономике складывается сложная ситуация, поэтому оказывать давление на бизнес и граждан повышенными налогами нецелесообразно.
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Кроме того, она напомнила, что после 20 лет применения плоской шкалы налогообложения власти уже предприняли некоторые шаги по повышению налоговой ставки для тех, кто получает более пяти миллионов рублей в год. "Порядка 60 миллиардов рублей пойдут на благое дело", — заключила Перминова.
В отзыве Высшей школы экономики на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы предлагается, в частности, повысить налог на доходы состоятельных россиян и на прибыль компаний. Так, по мнению экспертов, для тех, чьи доходы превышают 12 и 24 миллиона рублей в год, НДФЛ должен составить 20-24 процента. Налог на прибыль компаний предлагается поднять до 24-30 процентов с установлением эффективного инвестиционного вычета.
При этом с 1 января в России перестанет действовать плоская шкала НДФЛ: налог на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, вырастет с 13 до 15 процентов. По предложению президента Владимира Путина, деньги, полученные за счет этого повышения, будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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Совет Федерации РФГосдума РФВысшая школа экономики (ВШЭ)Экономика
 
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