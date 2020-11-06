Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201106/naemniki-1583472615.html
Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
Служба национальной безопасности Армении передала международным организациям и странам-партнерам сведения о свыше 20 иностранных наемниках, воюющих в Карабахе,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T23:55
2020-11-06T23:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580941086_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_7a8c9bafe309b1fb10b9fd441ea56763.jpg
ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении передала международным организациям и странам-партнерам сведения о свыше 20 иностранных наемниках, воюющих в Карабахе, заявили в пятницу в пресс-центре СНБ.Ранее Следственный комитет Армении сообщил о заочном аресте и объявлении в розыск за участие в боевых действиях против Нагорного Карабаха граждан Сирии Абу Стефа аль-Хиндави, Ахмада аль-Тайеба и Абу Диаба Халаби. Они обвиняются по статьям УК Армении "международный терроризм", "серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов" и "наемничество".В СНБ уточнили, что аль-Хиндави является членом подконтрольной Турции "Сирийской освободительной армии", аль-Тайеб - уроженец Идлиба, учился в университете Алеппо, живет в турецком городе Рейханлы недалеко от границы с Сирией. Информация о третьем разыскиваемом не приводится."Кроме того, уточнены данные о еще свыше 20 наемниках, в том числе Абу Арабе Хасане, Абу Шахире Бзаане, Махмуде Абу Мухаммаде, Хаммуде Телкине, Абу Башире Мааране и других, которые также активно участвуют в военных действиях против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.). СНБ передала уточненные сведения об указанных лицах различным международным организациям, спецслужбам стран-партнеров с целью получения дополнительной информации, а также их ареста и привлечения к уголовной ответственности в случае обнаружения в любой из стран", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что согласно оперативным данным, после завершения активных боевых действий в Карабахе члены террористических группировок не намерены вернуться в Сирию, а "планируют найти пути незаконного просачивания в разные страны региона для террористической деятельности".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html
https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580941086_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_8e09df92c8bb007d70bf9d23374d3446.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников

23:55 06.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе
Местный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении передала международным организациям и странам-партнерам сведения о свыше 20 иностранных наемниках, воюющих в Карабахе, заявили в пятницу в пресс-центре СНБ.
Ранее Следственный комитет Армении сообщил о заочном аресте и объявлении в розыск за участие в боевых действиях против Нагорного Карабаха граждан Сирии Абу Стефа аль-Хиндави, Ахмада аль-Тайеба и Абу Диаба Халаби. Они обвиняются по статьям УК Армении "международный терроризм", "серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов" и "наемничество".
Вооруженный мужчина в районе Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 21:05Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Ереване назвали "трех врагов" армян в Карабахе
В СНБ уточнили, что аль-Хиндави является членом подконтрольной Турции "Сирийской освободительной армии", аль-Тайеб - уроженец Идлиба, учился в университете Алеппо, живет в турецком городе Рейханлы недалеко от границы с Сирией. Информация о третьем разыскиваемом не приводится.
"Кроме того, уточнены данные о еще свыше 20 наемниках, в том числе Абу Арабе Хасане, Абу Шахире Бзаане, Махмуде Абу Мухаммаде, Хаммуде Телкине, Абу Башире Мааране и других, которые также активно участвуют в военных действиях против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.). СНБ передала уточненные сведения об указанных лицах различным международным организациям, спецслужбам стран-партнеров с целью получения дополнительной информации, а также их ареста и привлечения к уголовной ответственности в случае обнаружения в любой из стран", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что согласно оперативным данным, после завершения активных боевых действий в Карабахе члены террористических группировок не намерены вернуться в Сирию, а "планируют найти пути незаконного просачивания в разные страны региона для террористической деятельности".
Часть реактивного снаряда, упавшего на кладбище в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 08:00
"Миру интересен не Карабах, а деньги". Как выживают под обстрелами
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния