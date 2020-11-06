https://ria.ru/20201106/naemniki-1583472615.html

Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников

Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников

Служба национальной безопасности Армении передала международным организациям и странам-партнерам сведения о свыше 20 иностранных наемниках, воюющих в Карабахе,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T23:55

2020-11-06T23:55

2020-11-06T23:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении передала международным организациям и странам-партнерам сведения о свыше 20 иностранных наемниках, воюющих в Карабахе, заявили в пятницу в пресс-центре СНБ.Ранее Следственный комитет Армении сообщил о заочном аресте и объявлении в розыск за участие в боевых действиях против Нагорного Карабаха граждан Сирии Абу Стефа аль-Хиндави, Ахмада аль-Тайеба и Абу Диаба Халаби. Они обвиняются по статьям УК Армении "международный терроризм", "серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов" и "наемничество".В СНБ уточнили, что аль-Хиндави является членом подконтрольной Турции "Сирийской освободительной армии", аль-Тайеб - уроженец Идлиба, учился в университете Алеппо, живет в турецком городе Рейханлы недалеко от границы с Сирией. Информация о третьем разыскиваемом не приводится."Кроме того, уточнены данные о еще свыше 20 наемниках, в том числе Абу Арабе Хасане, Абу Шахире Бзаане, Махмуде Абу Мухаммаде, Хаммуде Телкине, Абу Башире Мааране и других, которые также активно участвуют в военных действиях против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.). СНБ передала уточненные сведения об указанных лицах различным международным организациям, спецслужбам стран-партнеров с целью получения дополнительной информации, а также их ареста и привлечения к уголовной ответственности в случае обнаружения в любой из стран", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что согласно оперативным данным, после завершения активных боевых действий в Карабахе члены террористических группировок не намерены вернуться в Сирию, а "планируют найти пути незаконного просачивания в разные страны региона для террористической деятельности".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html

https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире