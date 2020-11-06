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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201106/moskva-1583430141.html
Промзону "Коровино" на севере Москвы не планируют застраивать жильем
Промзону "Коровино" на севере Москвы не планируют застраивать жильем
На территории реорганизуемой промзоны "Коровино" будут построены только объекты общественного и производственного назначения, изменение условий договора с... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:10
2020-11-06T18:22
экономика
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
промзоны
жилье
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На территории реорганизуемой промзоны "Коровино" будут построены только объекты общественного и производственного назначения, изменение условий договора с застройщиком невозможно, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Александр Прохоров.Ранее в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ), в рамках которого будет реорганизована производственная зона "Коровино" на севере столицы. Победителем аукциона стала компания "Интеко", стоимость контракта на право реализации проекта КРТ составит 201,2 миллиона рублей."В случае с территорией "Коровино" - там предусмотрена исключительно общественная и производственная застройка. Объем частных вложений может составить порядка 40 миллиардов рублей, что позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест", - рассказал Прохоров.Он напомнил, что суть механизма КРТ состоит в том, чтобы помочь городу вовлечь в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные территории. При этом одно из важных преимуществ – город четко устанавливает, что конкретно должно быть построено на участке. Нарушение этих условий застройщиком приведет к разрыву договора и поиску нового инвестора. Глава департамента отметил, что этим летом было принято решение о КРТ еще двух участков промзоны "Коровино", они также в дальнейшем могут быть выставлены на торги.Почему аукционКак отмечают столичные власти, аукцион на право заключения договора КРТ нужен не для того, чтобы город на нем заработал. Его цель – найти инвестора, который реализует проект строго по установленным параметрам. Поэтому начальная цена аукциона условная: 1% от кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах территории КРТ. При этом сначала проект КРТ предлагают реализовать правообладателю территории: если в течение шести месяцев он с такой инициативой не выходит, то объявляются торги.Принять участие в аукционе по факту может любое юридическое лицо. Но есть несколько требований: своевременно направленная заявка, отсутствие долгов по налогам и процедуры банкротства, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Его деятельность также не должна быть приостановлена по решению суда, а руководство компании и главный бухгалтер не могут иметь судимость.После аукциона и заключения договора победитель должен разработать документацию по планировке территории и обратиться в город за изъятием земли, если это необходимо, поскольку инвестор может договориться с правообладателем и купить у него участок, или предоставить равноценный в другом месте. Если это невозможно, землю изымают. Стоит отметить, что правообладателю в рамках закона возмещают стоимость земли и объектов капитального строительства, а также убытки и обязательства перед третьими лицами.КРТ в МосквеДля города это уже второй договор комплексного развития территорий в этом году. В рамках первого будет застроена промзона "Октябрьское поле". Планируется, что инвестор вложит 14 миллиардов рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. Общая площадь под застройку составляет почти 6 гектаров и, помимо нового жилья, на этой территории появится два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около 1,8 миллиарда рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство раньше – до 2024 года.В общей сложности, по данным ДИПП, проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 триллионов рублей.
https://ria.ru/20201021/moskva-1580779075.html
https://ria.ru/20201103/moskva-1582833218.html
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экономика, промзоны, жилье, александр прохоров, москва

Промзону "Коровино" на севере Москвы не планируют застраивать жильем

18:10 06.11.2020 (обновлено: 18:22 06.11.2020)
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерВид с квадрокоптера на промзону "Коровино" на севере столицы
Вид с квадрокоптера на промзону Коровино на севере столицы - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На территории реорганизуемой промзоны "Коровино" будут построены только объекты общественного и производственного назначения, изменение условий договора с застройщиком невозможно, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Александр Прохоров.
Ранее в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ), в рамках которого будет реорганизована производственная зона "Коровино" на севере столицы. Победителем аукциона стала компания "Интеко", стоимость контракта на право реализации проекта КРТ составит 201,2 миллиона рублей.
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"В случае с территорией "Коровино" - там предусмотрена исключительно общественная и производственная застройка. Объем частных вложений может составить порядка 40 миллиардов рублей, что позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест", - рассказал Прохоров.
Он напомнил, что суть механизма КРТ состоит в том, чтобы помочь городу вовлечь в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные территории. При этом одно из важных преимуществ – город четко устанавливает, что конкретно должно быть построено на участке. Нарушение этих условий застройщиком приведет к разрыву договора и поиску нового инвестора.
Глава департамента отметил, что этим летом было принято решение о КРТ еще двух участков промзоны "Коровино", они также в дальнейшем могут быть выставлены на торги.

Почему аукцион

Как отмечают столичные власти, аукцион на право заключения договора КРТ нужен не для того, чтобы город на нем заработал. Его цель – найти инвестора, который реализует проект строго по установленным параметрам.
Поэтому начальная цена аукциона условная: 1% от кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах территории КРТ. При этом сначала проект КРТ предлагают реализовать правообладателю территории: если в течение шести месяцев он с такой инициативой не выходит, то объявляются торги.
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Принять участие в аукционе по факту может любое юридическое лицо. Но есть несколько требований: своевременно направленная заявка, отсутствие долгов по налогам и процедуры банкротства, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Его деятельность также не должна быть приостановлена по решению суда, а руководство компании и главный бухгалтер не могут иметь судимость.
После аукциона и заключения договора победитель должен разработать документацию по планировке территории и обратиться в город за изъятием земли, если это необходимо, поскольку инвестор может договориться с правообладателем и купить у него участок, или предоставить равноценный в другом месте. Если это невозможно, землю изымают. Стоит отметить, что правообладателю в рамках закона возмещают стоимость земли и объектов капитального строительства, а также убытки и обязательства перед третьими лицами.

КРТ в Москве

Для города это уже второй договор комплексного развития территорий в этом году. В рамках первого будет застроена промзона "Октябрьское поле". Планируется, что инвестор вложит 14 миллиардов рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. Общая площадь под застройку составляет почти 6 гектаров и, помимо нового жилья, на этой территории появится два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около 1,8 миллиарда рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство раньше – до 2024 года.
В общей сложности, по данным ДИПП, проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 триллионов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаПромзоныЖильеАлександр ПрохоровМосква
 
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