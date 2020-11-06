https://ria.ru/20201106/moskva-1583430141.html

Промзону "Коровино" на севере Москвы не планируют застраивать жильем

Промзону "Коровино" на севере Москвы не планируют застраивать жильем

На территории реорганизуемой промзоны "Коровино" будут построены только объекты общественного и производственного назначения, изменение условий договора с... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:10

2020-11-06T18:10

2020-11-06T18:22

экономика

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

промзоны

жилье

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На территории реорганизуемой промзоны "Коровино" будут построены только объекты общественного и производственного назначения, изменение условий договора с застройщиком невозможно, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Александр Прохоров.Ранее в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ), в рамках которого будет реорганизована производственная зона "Коровино" на севере столицы. Победителем аукциона стала компания "Интеко", стоимость контракта на право реализации проекта КРТ составит 201,2 миллиона рублей."В случае с территорией "Коровино" - там предусмотрена исключительно общественная и производственная застройка. Объем частных вложений может составить порядка 40 миллиардов рублей, что позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест", - рассказал Прохоров.Он напомнил, что суть механизма КРТ состоит в том, чтобы помочь городу вовлечь в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные территории. При этом одно из важных преимуществ – город четко устанавливает, что конкретно должно быть построено на участке. Нарушение этих условий застройщиком приведет к разрыву договора и поиску нового инвестора. Глава департамента отметил, что этим летом было принято решение о КРТ еще двух участков промзоны "Коровино", они также в дальнейшем могут быть выставлены на торги.Почему аукционКак отмечают столичные власти, аукцион на право заключения договора КРТ нужен не для того, чтобы город на нем заработал. Его цель – найти инвестора, который реализует проект строго по установленным параметрам. Поэтому начальная цена аукциона условная: 1% от кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах территории КРТ. При этом сначала проект КРТ предлагают реализовать правообладателю территории: если в течение шести месяцев он с такой инициативой не выходит, то объявляются торги.Принять участие в аукционе по факту может любое юридическое лицо. Но есть несколько требований: своевременно направленная заявка, отсутствие долгов по налогам и процедуры банкротства, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Его деятельность также не должна быть приостановлена по решению суда, а руководство компании и главный бухгалтер не могут иметь судимость.После аукциона и заключения договора победитель должен разработать документацию по планировке территории и обратиться в город за изъятием земли, если это необходимо, поскольку инвестор может договориться с правообладателем и купить у него участок, или предоставить равноценный в другом месте. Если это невозможно, землю изымают. Стоит отметить, что правообладателю в рамках закона возмещают стоимость земли и объектов капитального строительства, а также убытки и обязательства перед третьими лицами.КРТ в МосквеДля города это уже второй договор комплексного развития территорий в этом году. В рамках первого будет застроена промзона "Октябрьское поле". Планируется, что инвестор вложит 14 миллиардов рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. Общая площадь под застройку составляет почти 6 гектаров и, помимо нового жилья, на этой территории появится два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около 1,8 миллиарда рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство раньше – до 2024 года.В общей сложности, по данным ДИПП, проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 триллионов рублей.

https://ria.ru/20201021/moskva-1580779075.html

https://ria.ru/20201103/moskva-1582833218.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, промзоны, жилье, александр прохоров, москва