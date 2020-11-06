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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201106/mantra-1583326394.html
Далай-лама заявил об эре болезней в мире и призвал к мужеству
Далай-лама заявил об эре болезней в мире и призвал к мужеству
Далай-лама заявил РИА Новости о наступлении в мире эпохи болезней, но призвал ученых, врачей, а также всех людей сохранять мужество в борьбе с нынешней... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:58
2020-11-06T12:07
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
высшая школа экономики (вшэ)
латвия
рига
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама заявил РИА Новости о наступлении в мире эпохи болезней, но призвал ученых, врачей, а также всех людей сохранять мужество в борьбе с нынешней пандемией COVID-19, отметив, вместе с тем, что она является результатом накопленной человечеством плохой кармы.По его словам, в Абхидхарме (буддийском учении о мироустройстве) говорится о том, что будет кальпа (длительный временной период) оружия, кальпа болезней и кальпа голода. "Это то, что происходило в предыдущие годы - Первая мировая война, Вторая мировая война, и сейчас оружие все еще используется и приносит много проблем. Этот период можно назвать "кальпой оружия". Следующая кальпа – голода, когда люди встречаются с финансовыми и другими подобного рода трудностями", - пояснил буддийский духовный наставник.Однако же, подчеркнул он, ученые и врачи прилагают неимоверные усилия, чтобы остановить эту эпидемию, уменьшить число больных. В Индии, где живет Далай-лама, и в других странах и регионах мира проводятся исследования коронавируса, создаются вакцины."Поэтому нам ни в коем случае нельзя терять мужества и думать, что ничего нельзя сделать. Нам всем необходимо настолько, насколько мы можем, прилагать все усилия для того, чтобы избавиться от этой болезни. И в основном это должны делать ученые и врачи", - убежден Далай-лама.Для избавления мира от пандемии COVID духовный лидер также призвал всех буддистов читать мантру Зеленой Тары "Ом Таре туттаре туре сваха". "Если вы будете повторять эту мантру, это принесет пользу. Например, я сам каждое утро, вставая с постели, в течение 15 минут читаю мантру Тары. При этом я направляю благие пожелания этого чтения на весь мир, в котором сейчас бушует COVID, для того, чтобы люди вылечились от этого заболевания и эпидемия закончилась".Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Официальная страница трансляции учений в интернете: http://savetibet.ru/dalai-lama/2020/dl.php.В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201105/dalay_lama-1583263726.html
https://ria.ru/20201105/buddizm-1583235200.html
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российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, высшая школа экономики (вшэ), латвия, рига, религия, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), общество

Далай-лама заявил об эре болезней в мире и призвал к мужеству

10:58 06.11.2020 (обновлено: 12:07 06.11.2020)
 
© Фото предоставлено офисом Далай-ламыДалай-лама во время учений для россиян по видеосвязи
Далай-лама во время учений для россиян по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото предоставлено офисом Далай-ламы
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама заявил РИА Новости о наступлении в мире эпохи болезней, но призвал ученых, врачей, а также всех людей сохранять мужество в борьбе с нынешней пандемией COVID-19, отметив, вместе с тем, что она является результатом накопленной человечеством плохой кармы.
"Эта пандемия коронавируса в целом является результатом плохой кармы, которую мы накопили в предыдущих жизнях. Это совершенно очевидно… Думаю, что разразившуюся в наши дни эпидемию COVID-19 можно отнести к началу кальпы болезней", - сказал Далай-лама на онлайн-учениях для россиян, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, в Абхидхарме (буддийском учении о мироустройстве) говорится о том, что будет кальпа (длительный временной период) оружия, кальпа болезней и кальпа голода. "Это то, что происходило в предыдущие годы - Первая мировая война, Вторая мировая война, и сейчас оружие все еще используется и приносит много проблем. Этот период можно назвать "кальпой оружия". Следующая кальпа – голода, когда люди встречаются с финансовыми и другими подобного рода трудностями", - пояснил буддийский духовный наставник.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Однако же, подчеркнул он, ученые и врачи прилагают неимоверные усилия, чтобы остановить эту эпидемию, уменьшить число больных. В Индии, где живет Далай-лама, и в других странах и регионах мира проводятся исследования коронавируса, создаются вакцины.
"Поэтому нам ни в коем случае нельзя терять мужества и думать, что ничего нельзя сделать. Нам всем необходимо настолько, насколько мы можем, прилагать все усилия для того, чтобы избавиться от этой болезни. И в основном это должны делать ученые и врачи", - убежден Далай-лама.
Для избавления мира от пандемии COVID духовный лидер также призвал всех буддистов читать мантру Зеленой Тары "Ом Таре туттаре туре сваха". "Если вы будете повторять эту мантру, это принесет пользу. Например, я сам каждое утро, вставая с постели, в течение 15 минут читаю мантру Тары. При этом я направляю благие пожелания этого чтения на весь мир, в котором сейчас бушует COVID, для того, чтобы люди вылечились от этого заболевания и эпидемия закончилась".
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Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Официальная страница трансляции учений в интернете: http://savetibet.ru/dalai-lama/2020/dl.php.
В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).
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Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.
Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Религия и мировоззрениеРоссийская академия наукСанкт-Петербургский государственный университетВысшая школа экономики (ВШЭ)ЛатвияРигаРелигияНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Общество
 
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