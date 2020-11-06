https://ria.ru/20201106/lenoblast-1583432825.html

Ленобласть намерена развивать портовые мощности

Ленобласть намерена развивать портовые мощности

Власти Ленинградской области заинтересованы в расширении портовых мощностей региона, сообщил журналистам глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:18

2020-11-06T18:18

2020-11-06T18:18

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_0:176:3013:1871_1400x0_80_0_0_a69dcaea5007fd380f8075aea7546b4c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области заинтересованы в расширении портовых мощностей региона, сообщил журналистам глава региона Александр Дрозденко.По его словам, только в 2019 объем переработки грузов, выполненный за год стивидорными организациями Ленинградской области вырос на 7,3% и составил более 185 миллионов тонн. Самый большой рост перевалки по итогам года показал морской торговый порт Приморск – в 2019 году через него прошло более 61 миллиона тонн грузов. Наибольший грузооборот – в порту Усть-Луга – он увеличился на 5,2% и составил 103,8 миллиона тонн. В морском торговом порту Высоцк также отмечается рост перевалки на 3,3% – там обработаны 19,4 миллиона тонн грузов."Мы строим исходя из показателей и прогнозов по грузопотоку. А это и налоги, и рабочие места, и хорошее развитие экономики. Знаете, есть такие точки-драйверы развития целых отраслей. Так вот, любой грузопоток, который к нам приходит, – это драйвер развития всей транспортной цепочки внутри Ленинградской области и за ее пределами", — сказал глава региона.Комментируя выказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности Минска переориентировать грузы из прибалтийских портов в российские, Дрозденко отметил, что есть направления, которые подходят для белорусской стороны, например, терминалы по отгрузке минеральных удобрений, терминалы по отгрузке нефтепродуктов, как светлых, так и темных.Касаясь предложения белорусского лидера о строительстве нового терминала для перевалки белорусских грузов, губернатор отметил, что грузы Белоруссии – это большие грузы.

https://ria.ru/20201106/drozdenko-1583431503.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко