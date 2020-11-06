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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201106/lenoblast-1583432825.html
Ленобласть намерена развивать портовые мощности
Ленобласть намерена развивать портовые мощности
Власти Ленинградской области заинтересованы в расширении портовых мощностей региона, сообщил журналистам глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:18
2020-11-06T18:18
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области заинтересованы в расширении портовых мощностей региона, сообщил журналистам глава региона Александр Дрозденко.По его словам, только в 2019 объем переработки грузов, выполненный за год стивидорными организациями Ленинградской области вырос на 7,3% и составил более 185 миллионов тонн. Самый большой рост перевалки по итогам года показал морской торговый порт Приморск – в 2019 году через него прошло более 61 миллиона тонн грузов. Наибольший грузооборот – в порту Усть-Луга – он увеличился на 5,2% и составил 103,8 миллиона тонн. В морском торговом порту Высоцк также отмечается рост перевалки на 3,3% – там обработаны 19,4 миллиона тонн грузов."Мы строим исходя из показателей и прогнозов по грузопотоку. А это и налоги, и рабочие места, и хорошее развитие экономики. Знаете, есть такие точки-драйверы развития целых отраслей. Так вот, любой грузопоток, который к нам приходит, – это драйвер развития всей транспортной цепочки внутри Ленинградской области и за ее пределами", — сказал глава региона.Комментируя выказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности Минска переориентировать грузы из прибалтийских портов в российские, Дрозденко отметил, что есть направления, которые подходят для белорусской стороны, например, терминалы по отгрузке минеральных удобрений, терминалы по отгрузке нефтепродуктов, как светлых, так и темных.Касаясь предложения белорусского лидера о строительстве нового терминала для перевалки белорусских грузов, губернатор отметил, что грузы Белоруссии – это большие грузы.
https://ria.ru/20201106/drozdenko-1583431503.html
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александр дрозденко

Ленобласть намерена развивать портовые мощности

18:18 06.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области заинтересованы в расширении портовых мощностей региона, сообщил журналистам глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, только в 2019 объем переработки грузов, выполненный за год стивидорными организациями Ленинградской области вырос на 7,3% и составил более 185 миллионов тонн. Самый большой рост перевалки по итогам года показал морской торговый порт Приморск – в 2019 году через него прошло более 61 миллиона тонн грузов. Наибольший грузооборот – в порту Усть-Луга – он увеличился на 5,2% и составил 103,8 миллиона тонн. В морском торговом порту Высоцк также отмечается рост перевалки на 3,3% – там обработаны 19,4 миллиона тонн грузов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
18:14Ленинградская область
Дрозденко: в Усть-Луге будет создана территория опережающего развития
"Мы строим исходя из показателей и прогнозов по грузопотоку. А это и налоги, и рабочие места, и хорошее развитие экономики. Знаете, есть такие точки-драйверы развития целых отраслей. Так вот, любой грузопоток, который к нам приходит, – это драйвер развития всей транспортной цепочки внутри Ленинградской области и за ее пределами", — сказал глава региона.
Комментируя выказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности Минска переориентировать грузы из прибалтийских портов в российские, Дрозденко отметил, что есть направления, которые подходят для белорусской стороны, например, терминалы по отгрузке минеральных удобрений, терминалы по отгрузке нефтепродуктов, как светлых, так и темных.
Касаясь предложения белорусского лидера о строительстве нового терминала для перевалки белорусских грузов, губернатор отметил, что грузы Белоруссии – это большие грузы.
"Это миллионы тонн: и минеральных удобрений, и нефтепродуктов. Но правильнее все-таки использовать те мощности, которые у нас есть", - заявил Дрозденко.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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