https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583346957.html

В России могут создать "горячую линию" для сообщений о дефиците лекарств

В России могут создать "горячую линию" для сообщений о дефиците лекарств

Фракция "Справедливая Россия" в ГД предлагает создать при Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан "горячую линию", на... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:34

2020-11-06T12:34

2020-11-06T12:34

михаил мишустин

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_461859d62d1ace3e81dafabe94cb39c8.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД предлагает создать при Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан "горячую линию", на которую можно было бы сообщать о нехватке медикаментов и прочих нарушениях в сфере лекарственного обеспечения, сообщает в пятницу пресс-служба СР.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании такого центра."Полномочия центра, отвечающего за оборот лекарственных препаратов в стране, должны быть расширены и дополнены… Нужен канал оперативной и достоверной информации с мест, непосредственно от граждан", - считает лидер думских эсеров Сергей Миронов. По его словам, для этого нужно создать при правительственном центре "горячую линию", на которую россияне могли бы сообщать о нехватке медикаментов и прочих нарушениях в сфере лекарственного обеспечения.

https://ria.ru/20201105/lekarstva-1583270520.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество