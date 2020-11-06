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https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583346957.html
В России могут создать "горячую линию" для сообщений о дефиците лекарств
В России могут создать "горячую линию" для сообщений о дефиците лекарств
Фракция "Справедливая Россия" в ГД предлагает создать при Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан "горячую линию", на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:34
2020-11-06T12:34
михаил мишустин
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД предлагает создать при Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан "горячую линию", на которую можно было бы сообщать о нехватке медикаментов и прочих нарушениях в сфере лекарственного обеспечения, сообщает в пятницу пресс-служба СР.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании такого центра."Полномочия центра, отвечающего за оборот лекарственных препаратов в стране, должны быть расширены и дополнены… Нужен канал оперативной и достоверной информации с мест, непосредственно от граждан", - считает лидер думских эсеров Сергей Миронов. По его словам, для этого нужно создать при правительственном центре "горячую линию", на которую россияне могли бы сообщать о нехватке медикаментов и прочих нарушениях в сфере лекарственного обеспечения.
https://ria.ru/20201105/lekarstva-1583270520.html
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михаил мишустин, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество

В России могут создать "горячую линию" для сообщений о дефиците лекарств

12:34 06.11.2020
 
© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД предлагает создать при Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан "горячую линию", на которую можно было бы сообщать о нехватке медикаментов и прочих нарушениях в сфере лекарственного обеспечения, сообщает в пятницу пресс-служба СР.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании такого центра.
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"Полномочия центра, отвечающего за оборот лекарственных препаратов в стране, должны быть расширены и дополнены… Нужен канал оперативной и достоверной информации с мест, непосредственно от граждан", - считает лидер думских эсеров Сергей Миронов. По его словам, для этого нужно создать при правительственном центре "горячую линию", на которую россияне могли бы сообщать о нехватке медикаментов и прочих нарушениях в сфере лекарственного обеспечения.
 
Михаил МишустинСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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