Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/krysy-1583367990.html
Крысы-алкоголики помогли найти новые способы лечения интоксикации
Крысы-алкоголики помогли найти новые способы лечения интоксикации
Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили в печени крыс с хроническим алкоголизмом особую систему митохондрий, которая... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:08
2020-11-06T15:13
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156229/07/1562290724_0:181:2983:1859_1400x0_80_0_0_d8ffd7f85222df50728ad7605a7c66cc.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили в печени крыс с хроническим алкоголизмом особую систему митохондрий, которая подвергается изменению под воздействием этанола, а также выявили вещества, которые позволяют снижать воздействие алкоголя, однако не используются сейчас для лечения алкоголизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.Поясняется, что в ходе исследования самцов крыс одного возраста и веса разделили на пары и содержали в отдельных клетках, оборудованных специальными поилками. Грызуны, получавшие "алкогольную диету", имели свободный доступ к поилкам в течение дня, контрольные крысы получали точно такое же количество еды, что и "выпивающие" собратья. В течение десяти дней животным из первой группы постепенно увеличивали количество этанола (от нуля до пяти процентов) с пищей, а затем в течение восьми недель давали корм, содержащий пять процентов этанола.После этого исследователи выделяли митохондрии из печени крыс и изучали различия между клетками контрольной и "алкогольной" групп: смотрели, как изменялись их функциональные параметры, уровни экспрессии белков и другие показатели.Ученые также исследовали реакции на добавки препаратов, потенциально применимых для лечения последствий алкоголизма. В результате выяснилось, что два вещества — PK 11195 и протопорфирин-IX — снижают токсический эффект алкоголя. Оба вещества показывали эффективность в исследованиях различных заболеваний, в том числе онкологических, и входят в состав некоторых фармацевтических препаратов, но для лечения последствий алкогольной интоксикации не применялись."При добавлении протопорфирина к митохондриям пристрастившихся к спиртному крыс токсическое воздействие алкоголя снижалось, дыхание не угнеталось, набухание митохондрий замедлялось... Тогда как митохондрии контрольных крыс реагировали на эту же добавку противоположным образом", — приводятся слова одного из авторов работы, старшего научного сотрудника лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ РАН Юлии Бабуриной.Уточняется, что это позволило ученым предположить наличие особой системы в митохондриях, действующей при возникновении патологий, связанных с алкоголизмом. Протопорфирин и PK 11195 участвуют в регуляции этой системы. По словам Бабуриной, механизм данного действия станет предметом дальнейших исследований. Имеющиеся результаты открывают перспективы применения протопорфирина-IX и PK 11195 для лечения заболеваний, связанных с хронической алкогольной интоксикацией.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583145627.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/norka-1583365013.html
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583150427.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156229/07/1562290724_107:0:2838:2048_1400x0_80_0_0_fd10b4ff8738277f109c11f5d003c3c4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская академия наук

Крысы-алкоголики помогли найти новые способы лечения интоксикации

14:08 06.11.2020 (обновлено: 15:13 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГигантская крыса Гамби
Гигантская крыса Гамби - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили в печени крыс с хроническим алкоголизмом особую систему митохондрий, которая подвергается изменению под воздействием этанола, а также выявили вещества, которые позволяют снижать воздействие алкоголя, однако не используются сейчас для лечения алкоголизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.

"Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили в печени крыс с хроническим алкоголизмом особую систему митохондрий, которая подвергается изменению под воздействием этанола. Это позволило предположить возможность нового варианта терапии при алкогольной интоксикации", — говорится в сообщении.

Медицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 12:19Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, какие домашние животные могут заразиться коронавирусом
Поясняется, что в ходе исследования самцов крыс одного возраста и веса разделили на пары и содержали в отдельных клетках, оборудованных специальными поилками. Грызуны, получавшие "алкогольную диету", имели свободный доступ к поилкам в течение дня, контрольные крысы получали точно такое же количество еды, что и "выпивающие" собратья. В течение десяти дней животным из первой группы постепенно увеличивали количество этанола (от нуля до пяти процентов) с пищей, а затем в течение восьми недель давали корм, содержащий пять процентов этанола.
После этого исследователи выделяли митохондрии из печени крыс и изучали различия между клетками контрольной и "алкогольной" групп: смотрели, как изменялись их функциональные параметры, уровни экспрессии белков и другие показатели.
Детеныш норки - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
13:51Акценты
Шуб не ждите, но будет вирус-мутант. Как норки из Дании напугали мирДания идет на радикальный шаг с истреблением всех норок не просто так. Мутировавший у этих зверьков коронавирус с июня до середины октября обнаружили у 214 человек, сообщают местные СМИ.
Ученые также исследовали реакции на добавки препаратов, потенциально применимых для лечения последствий алкоголизма. В результате выяснилось, что два вещества — PK 11195 и протопорфирин-IX — снижают токсический эффект алкоголя. Оба вещества показывали эффективность в исследованиях различных заболеваний, в том числе онкологических, и входят в состав некоторых фармацевтических препаратов, но для лечения последствий алкогольной интоксикации не применялись.
"При добавлении протопорфирина к митохондриям пристрастившихся к спиртному крыс токсическое воздействие алкоголя снижалось, дыхание не угнеталось, набухание митохондрий замедлялось... Тогда как митохондрии контрольных крыс реагировали на эту же добавку противоположным образом", — приводятся слова одного из авторов работы, старшего научного сотрудника лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ РАН Юлии Бабуриной.
Мыши. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 12:43Распространение нового коронавируса
ФПИ разработал технологию выявления коронавируса у людей с помощью крыс
Уточняется, что это позволило ученым предположить наличие особой системы в митохондриях, действующей при возникновении патологий, связанных с алкоголизмом. Протопорфирин и PK 11195 участвуют в регуляции этой системы. По словам Бабуриной, механизм данного действия станет предметом дальнейших исследований. Имеющиеся результаты открывают перспективы применения протопорфирина-IX и PK 11195 для лечения заболеваний, связанных с хронической алкогольной интоксикацией.
 
Российская академия наук
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния