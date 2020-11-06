https://ria.ru/20201106/krysy-1583367990.html
Крысы-алкоголики помогли найти новые способы лечения интоксикации
Крысы-алкоголики помогли найти новые способы лечения интоксикации
Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили в печени крыс с хроническим алкоголизмом особую систему митохондрий, которая... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:08
2020-11-06T14:08
2020-11-06T15:13
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156229/07/1562290724_0:181:2983:1859_1400x0_80_0_0_d8ffd7f85222df50728ad7605a7c66cc.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили в печени крыс с хроническим алкоголизмом особую систему митохондрий, которая подвергается изменению под воздействием этанола, а также выявили вещества, которые позволяют снижать воздействие алкоголя, однако не используются сейчас для лечения алкоголизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.Поясняется, что в ходе исследования самцов крыс одного возраста и веса разделили на пары и содержали в отдельных клетках, оборудованных специальными поилками. Грызуны, получавшие "алкогольную диету", имели свободный доступ к поилкам в течение дня, контрольные крысы получали точно такое же количество еды, что и "выпивающие" собратья. В течение десяти дней животным из первой группы постепенно увеличивали количество этанола (от нуля до пяти процентов) с пищей, а затем в течение восьми недель давали корм, содержащий пять процентов этанола.После этого исследователи выделяли митохондрии из печени крыс и изучали различия между клетками контрольной и "алкогольной" групп: смотрели, как изменялись их функциональные параметры, уровни экспрессии белков и другие показатели.Ученые также исследовали реакции на добавки препаратов, потенциально применимых для лечения последствий алкоголизма. В результате выяснилось, что два вещества — PK 11195 и протопорфирин-IX — снижают токсический эффект алкоголя. Оба вещества показывали эффективность в исследованиях различных заболеваний, в том числе онкологических, и входят в состав некоторых фармацевтических препаратов, но для лечения последствий алкогольной интоксикации не применялись."При добавлении протопорфирина к митохондриям пристрастившихся к спиртному крыс токсическое воздействие алкоголя снижалось, дыхание не угнеталось, набухание митохондрий замедлялось... Тогда как митохондрии контрольных крыс реагировали на эту же добавку противоположным образом", — приводятся слова одного из авторов работы, старшего научного сотрудника лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ РАН Юлии Бабуриной.Уточняется, что это позволило ученым предположить наличие особой системы в митохондриях, действующей при возникновении патологий, связанных с алкоголизмом. Протопорфирин и PK 11195 участвуют в регуляции этой системы. По словам Бабуриной, механизм данного действия станет предметом дальнейших исследований. Имеющиеся результаты открывают перспективы применения протопорфирина-IX и PK 11195 для лечения заболеваний, связанных с хронической алкогольной интоксикацией.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583145627.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/norka-1583365013.html
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583150427.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156229/07/1562290724_107:0:2838:2048_1400x0_80_0_0_fd10b4ff8738277f109c11f5d003c3c4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН
обнаружили в печени крыс с хроническим алкоголизмом особую систему митохондрий, которая подвергается изменению под воздействием этанола, а также выявили вещества, которые позволяют снижать воздействие алкоголя, однако не используются сейчас для лечения алкоголизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
"Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили в печени крыс с хроническим алкоголизмом особую систему митохондрий, которая подвергается изменению под воздействием этанола. Это позволило предположить возможность нового варианта терапии при алкогольной интоксикации", — говорится в сообщении.
Поясняется, что в ходе исследования самцов крыс одного возраста и веса разделили на пары и содержали в отдельных клетках, оборудованных специальными поилками. Грызуны, получавшие "алкогольную диету", имели свободный доступ к поилкам в течение дня, контрольные крысы получали точно такое же количество еды, что и "выпивающие" собратья. В течение десяти дней животным из первой группы постепенно увеличивали количество этанола (от нуля до пяти процентов) с пищей, а затем в течение восьми недель давали корм, содержащий пять процентов этанола.
После этого исследователи выделяли митохондрии из печени крыс и изучали различия между клетками контрольной и "алкогольной" групп: смотрели, как изменялись их функциональные параметры, уровни экспрессии белков и другие показатели.
Ученые также исследовали реакции на добавки препаратов, потенциально применимых для лечения последствий алкоголизма. В результате выяснилось, что два вещества — PK 11195 и протопорфирин-IX — снижают токсический эффект алкоголя. Оба вещества показывали эффективность в исследованиях различных заболеваний, в том числе онкологических, и входят в состав некоторых фармацевтических препаратов, но для лечения последствий алкогольной интоксикации не применялись.
"При добавлении протопорфирина к митохондриям пристрастившихся к спиртному крыс токсическое воздействие алкоголя снижалось, дыхание не угнеталось, набухание митохондрий замедлялось... Тогда как митохондрии контрольных крыс реагировали на эту же добавку противоположным образом", — приводятся слова одного из авторов работы, старшего научного сотрудника лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ РАН Юлии Бабуриной.
Уточняется, что это позволило ученым предположить наличие особой системы в митохондриях, действующей при возникновении патологий, связанных с алкоголизмом. Протопорфирин и PK 11195 участвуют в регуляции этой системы. По словам Бабуриной, механизм данного действия станет предметом дальнейших исследований. Имеющиеся результаты открывают перспективы применения протопорфирина-IX и PK 11195 для лечения заболеваний, связанных с хронической алкогольной интоксикацией.