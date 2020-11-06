https://ria.ru/20201106/krysy-1583367990.html

Крысы-алкоголики помогли найти новые способы лечения интоксикации

Крысы-алкоголики помогли найти новые способы лечения интоксикации

Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили в печени крыс с хроническим алкоголизмом особую систему митохондрий, которая... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:08

2020-11-06T14:08

2020-11-06T15:13

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156229/07/1562290724_0:181:2983:1859_1400x0_80_0_0_d8ffd7f85222df50728ad7605a7c66cc.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили в печени крыс с хроническим алкоголизмом особую систему митохондрий, которая подвергается изменению под воздействием этанола, а также выявили вещества, которые позволяют снижать воздействие алкоголя, однако не используются сейчас для лечения алкоголизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.Поясняется, что в ходе исследования самцов крыс одного возраста и веса разделили на пары и содержали в отдельных клетках, оборудованных специальными поилками. Грызуны, получавшие "алкогольную диету", имели свободный доступ к поилкам в течение дня, контрольные крысы получали точно такое же количество еды, что и "выпивающие" собратья. В течение десяти дней животным из первой группы постепенно увеличивали количество этанола (от нуля до пяти процентов) с пищей, а затем в течение восьми недель давали корм, содержащий пять процентов этанола.После этого исследователи выделяли митохондрии из печени крыс и изучали различия между клетками контрольной и "алкогольной" групп: смотрели, как изменялись их функциональные параметры, уровни экспрессии белков и другие показатели.Ученые также исследовали реакции на добавки препаратов, потенциально применимых для лечения последствий алкоголизма. В результате выяснилось, что два вещества — PK 11195 и протопорфирин-IX — снижают токсический эффект алкоголя. Оба вещества показывали эффективность в исследованиях различных заболеваний, в том числе онкологических, и входят в состав некоторых фармацевтических препаратов, но для лечения последствий алкогольной интоксикации не применялись."При добавлении протопорфирина к митохондриям пристрастившихся к спиртному крыс токсическое воздействие алкоголя снижалось, дыхание не угнеталось, набухание митохондрий замедлялось... Тогда как митохондрии контрольных крыс реагировали на эту же добавку противоположным образом", — приводятся слова одного из авторов работы, старшего научного сотрудника лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ РАН Юлии Бабуриной.Уточняется, что это позволило ученым предположить наличие особой системы в митохондриях, действующей при возникновении патологий, связанных с алкоголизмом. Протопорфирин и PK 11195 участвуют в регуляции этой системы. По словам Бабуриной, механизм данного действия станет предметом дальнейших исследований. Имеющиеся результаты открывают перспективы применения протопорфирина-IX и PK 11195 для лечения заболеваний, связанных с хронической алкогольной интоксикацией.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583145627.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/norka-1583365013.html

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583150427.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук