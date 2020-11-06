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В Приамурье ужесточили ограничения из-за COVID-19
В Приамурье ужесточили ограничения из-за COVID-19
Новые ограничения для профилактики COVID-19 вводят в Приамурье: в регионе запрещены массовые и спортивные мероприятия, несовершеннолетним запрещается посещать... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:01
2020-11-06T14:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий орлов
здоровье - общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. Новые ограничения для профилактики COVID-19 вводят в Приамурье: в регионе запрещены массовые и спортивные мероприятия, несовершеннолетним запрещается посещать ТЦ без сопровождения взрослых, а браки будут регистрировать в присутствии только молодоженов, соответствующее распоряжение подписал глава области Василий Орлов."На заседании оперштаба было принято распоряжение губернатора Амурской области о запрете пребывания детей, не достигших возраста 18 лет, в торговых, торгово-развлекательных центрах, торгово-развлекательных комплексах без сопровождения родителей или законных представителей. Кроме того, обслуживание в залах общественного питания разрешено с 7.00 до 21.00 (по местному времени). В иное время - только на вынос", - сообщает правительство Амурской области.Также, согласно распоряжению, проведение церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке "будет только в присутствии лиц, вступающих в брак". "Данная норма вступает в действие после официального опубликования распоряжения", - уточняется в сообщении.Главы муниципалитетов Амурской области доложили Орлову, что рекомендовали всем работодателям "пересмотреть графики работы, увести до трети работников на удаленный режим работы". Правительство области добавляет, что в большинстве школ региона детей отправили на каникулы."Вводится запрет на организацию и проведение спортивных и массовых мероприятий. Работают межведомственные группы, которые следят за соблюдением санитарных мер в торговых точках и в общественных местах", - добавляется в сообщении.Мэр областного центра - Благовещенска - Олег Имамеев рассказал, что в городе организовано бесплатное тестирование педагогов на COVID-19. Руководителей торговых предприятий проинформировали о необходимости ограничить проведение промоакций и распродаж.За прошедшую неделю, по данным оперативного штаба, в Приамурье зарегистрирован 1051 новый случай заражения COVID-19. Всего в Приамурье, по данным Роспотребнадзора, на 6 ноября зарегистрировано 7543 случая COVID-19, обследованы 443 087 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов, здоровье - общество, амурская область

В Приамурье ужесточили ограничения из-за COVID-19

14:01 06.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. Новые ограничения для профилактики COVID-19 вводят в Приамурье: в регионе запрещены массовые и спортивные мероприятия, несовершеннолетним запрещается посещать ТЦ без сопровождения взрослых, а браки будут регистрировать в присутствии только молодоженов, соответствующее распоряжение подписал глава области Василий Орлов.
"На заседании оперштаба было принято распоряжение губернатора Амурской области о запрете пребывания детей, не достигших возраста 18 лет, в торговых, торгово-развлекательных центрах, торгово-развлекательных комплексах без сопровождения родителей или законных представителей. Кроме того, обслуживание в залах общественного питания разрешено с 7.00 до 21.00 (по местному времени). В иное время - только на вынос", - сообщает правительство Амурской области.
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Также, согласно распоряжению, проведение церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке "будет только в присутствии лиц, вступающих в брак". "Данная норма вступает в действие после официального опубликования распоряжения", - уточняется в сообщении.
Главы муниципалитетов Амурской области доложили Орлову, что рекомендовали всем работодателям "пересмотреть графики работы, увести до трети работников на удаленный режим работы". Правительство области добавляет, что в большинстве школ региона детей отправили на каникулы.
"Вводится запрет на организацию и проведение спортивных и массовых мероприятий. Работают межведомственные группы, которые следят за соблюдением санитарных мер в торговых точках и в общественных местах", - добавляется в сообщении.
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Мэр областного центра - Благовещенска - Олег Имамеев рассказал, что в городе организовано бесплатное тестирование педагогов на COVID-19. Руководителей торговых предприятий проинформировали о необходимости ограничить проведение промоакций и распродаж.
За прошедшую неделю, по данным оперативного штаба, в Приамурье зарегистрирован 1051 новый случай заражения COVID-19. Всего в Приамурье, по данным Роспотребнадзора, на 6 ноября зарегистрировано 7543 случая COVID-19, обследованы 443 087 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий ОрловЗдоровье - ОбществоАмурская область
 
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