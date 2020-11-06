https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583327569.html

В России впервые выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые зарегистрировали больше 20 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:03

2020-11-06T11:03

2020-11-06T12:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В России впервые зарегистрировали больше 20 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, сообщили в оперативном штабе. Прирост составил 20 582 пациента, умерли 378 человек, выздоровели рекордные 16 955.Больше всего новых инфицированных в Москве (6253, днем ранее было на тысячу меньше), Санкт-Петербурге (1171) и Подмосковье (605). Меньше всего — в Чечне (27), Ненецком автономном округе (семь) и на Чукотке ( пять).Темп прироста — 1,2%. У четверти нет симптомов.Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона. В мире, по данным ВОЗ, число заболевших приближается к 48 миллионам, погибли 1,2 миллиона. Больше всего заболевших в Соединенных штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте. Далее идут Франция, Испания, Аргентина, Колумбия, Британия, Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583137093.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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