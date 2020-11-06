https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html
Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
В коронавирусе происходит мутация, но она затрагивает менее одного процента генома вируса, инфекция не становится тяжелее, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T06:19
2020-11-06T06:19
2020-11-06T06:30
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В коронавирусе происходит мутация, но она затрагивает менее одного процента генома вируса, инфекция не становится тяжелее, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что сейчас примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, тяжелых пациентов не стало больше, а бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной.В России накануне зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 47,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,2 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/produkty-1583287059.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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