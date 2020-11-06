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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html
Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
В коронавирусе происходит мутация, но она затрагивает менее одного процента генома вируса, инфекция не становится тяжелее, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T06:19
2020-11-06T06:30
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
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москва
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В коронавирусе происходит мутация, но она затрагивает менее одного процента генома вируса, инфекция не становится тяжелее, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что сейчас примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, тяжелых пациентов не стало больше, а бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной.В России накануне зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 47,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,2 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса

06:19 06.11.2020 (обновлено: 06:30 06.11.2020)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В коронавирусе происходит мутация, но она затрагивает менее одного процента генома вируса, инфекция не становится тяжелее, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус", — сказал Горелов.

Он отметил, что сейчас примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, тяжелых пациентов не стало больше, а бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной.
В России накануне зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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