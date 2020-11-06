https://ria.ru/20201106/kazino-1583312889.html

В Ленинградской области ликвидировали подпольное казино

В Ленинградской области ликвидировали подпольное казино

Полицейские задержали подозреваемого в организации подпольного казино и изъяли около 40 игровых автоматов в Сосновом Бору в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:37

2020-11-06T09:37

2020-11-06T09:37

гумвд

сосновый бор

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в организации подпольного казино и изъяли около 40 игровых автоматов в Сосновом Бору в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, подпольное казино работало в доме 36 на Молодежной улице. Предполагаемым организатором азартных игр оказался ранее судимый мужчина 42 лет. Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

https://ria.ru/20201022/pochta-1580937445.html

сосновый бор

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, сосновый бор, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия