https://ria.ru/20201106/kazino-1583312889.html
В Ленинградской области ликвидировали подпольное казино
В Ленинградской области ликвидировали подпольное казино
Полицейские задержали подозреваемого в организации подпольного казино и изъяли около 40 игровых автоматов в Сосновом Бору в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:37
2020-11-06T09:37
2020-11-06T09:37
гумвд
сосновый бор
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в организации подпольного казино и изъяли около 40 игровых автоматов в Сосновом Бору в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, подпольное казино работало в доме 36 на Молодежной улице. Предполагаемым организатором азартных игр оказался ранее судимый мужчина 42 лет. Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".
https://ria.ru/20201022/pochta-1580937445.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, сосновый бор, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия