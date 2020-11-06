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В Ленинградской области ликвидировали подпольное казино
В Ленинградской области ликвидировали подпольное казино
Полицейские задержали подозреваемого в организации подпольного казино и изъяли около 40 игровых автоматов в Сосновом Бору в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:37
2020-11-06T09:37
гумвд
сосновый бор
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в организации подпольного казино и изъяли около 40 игровых автоматов в Сосновом Бору в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, подпольное казино работало в доме 36 на Молодежной улице. Предполагаемым организатором азартных игр оказался ранее судимый мужчина 42 лет. Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".
https://ria.ru/20201022/pochta-1580937445.html
сосновый бор
ленинградская область
санкт-петербург
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гумвд, сосновый бор, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Ленинградской области ликвидировали подпольное казино

09:37 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в организации подпольного казино и изъяли около 40 игровых автоматов в Сосновом Бору в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали подозреваемого в незаконной организации и проведении азартных игр. Изъято около 40 игровых автоматов", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, подпольное казино работало в доме 36 на Молодежной улице. Предполагаемым организатором азартных игр оказался ранее судимый мужчина 42 лет. Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".
 
ГУМВДСосновый БорЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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