https://ria.ru/20201106/karera-1583307930.html

Россияне перечислили "карьерные страшилки" для детей

Россияне перечислили "карьерные страшилки" для детей

Сервис Superjob провел опрос и выяснил, с какими профессиями россияне не связывают будущее своих детей. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:04

2020-11-06T09:04

2020-11-06T11:01

кем стать

навигатор абитуриента

рбк (медиагруппа)

работа

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сервис Superjob провел опрос и выяснил, с какими профессиями россияне не связывают будущее своих детей. Об этом сообщает РБК.Самыми непопулярными оказались профессии дворника, продавца или кассира, а также уборщика.Так, родители часто прибегают к "карьерным страшилкам" вроде "будешь плохо учиться — станешь дворником". Отмечается, что такого будущего для своих детей не хотят десять процентов респондентов, причем чаще об этом говорили матери (12 процентов), чем отцы (девять процентов). Еще семь процентов опрошенных не хотят, чтобы их дети в будущем стали продавцами или кассирами.Помимо этого, шесть процентов респондентов выступили против того, чтобы их дети работали уборщиками, еще пять процентов не видят своего ребенка полицейским.Четвертое место в антирейтинге профессий делят грузчики, водители, учителя и воспитатели, а также чиновники. При этом, отмечает РБК, против того, чтобы дети стали чиновниками, выступили шесть процентов женщин, но только один процент мужчин.Врачи тоже попали в антирейтинг: этот пункт отметили три процента респондентов. По мнению опрошенных, у медиков маленькая зарплата, а "люди неблагодарные". По три процента набрали также разнорабочие и военные. Помимо этого, опрошенные не хотят, чтобы их дети пошли в журналисты, бармены, официанты, курьеры, космонавты, юристы, шахтеры, строители или блогеры.Однако восемь процентов респондентов считают, что плохих профессий нет, и готовы принять любой выбор ребенка.Опрос проводился с 16 октября по 3 ноября, в нем приняли участие 1,6 тысячи родителей из 360 населенных пунктов по всей стране.

https://ria.ru/20201030/rabota-1582205060.html

https://ria.ru/20201019/udalenka-1580411732.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, рбк (медиагруппа), работа, общество