https://ria.ru/20201106/iturup-1583143021.html

Новый курорт на Итурупе обеспечит работой одну шестую населения острова

Новый курорт на Итурупе обеспечит работой одну шестую населения острова

Далекий остров Итуруп, отличающийся уникальной, но неприступной природной красотой, станет ближе для туристов. В 32 километрах от города Курильска будет... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:00

хорошие новости

хорошие новости

итуруп

сахалин

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Далекий остров Итуруп, отличающийся уникальной, но неприступной природной красотой, станет ближе для туристов. В 32 километрах от города Курильска будет построен горнолыжный курорт, который, по мнению инициаторов проекта, также полностью решит проблему занятости местного населения.На территории горного курорта "Итуруп Резорт" будет создана туристская инфраструктура: помимо крупного горнолыжного комплекса, проект будет включать обустроенные горячие источники, долину гейзеров, фумарольные поля и термальную лагуну вулкана, зоны для рыболовства и серфинга, гольф-поле. Так как ближайший Курильск – это единственный город на острове, и он не может предложить разнообразного и качественного размещения для комфортного туризма, на территории курорта также будут построены гостиницы на семьсот номеров. По мнению организаторов проекта, обслуживание такой инфраструктуры потребует штата сотрудников в размере одной шестой населения острова."Население Итурупа составляет 6,5 тысячи человек. Чтобы обслуживать 700 номеров гостиницы уровня 4–5 звезд, необходим примерно один человек на номер. Кроме того, будут рестораны, обслуживающая инфраструктура – там тоже будут работать местные жители. По сути, с занятостью населения на острове проблема точно будет решена", – рассказал министр инвестиционной политики Сахалинской области Дмитрий Лисневский.Кроме того, по словам министра, благодаря проекту вокруг курорта также будет создана инфраструктура. Она включает строительство дороги, связывающей аэропорт с курортом, и инженерной инфраструктуры местности. Это позволит реализовывать в будущем более мелкие проекты, которые можно будет подключать к уже построенным сетям. По мнению Лисневского, подготовленная территория даст возможность местным предпринимателям легче заходить в туристический бизнес.Очень важным моментом в рамках туристского проекта станет строительство причала бухты Садко, что даст возможность подходить к острову круизным судам. Как уточнил министр, общий поток пассажиров круизных лайнеров, следующих из Азии на Аляску и проходящих мимо Курильских островов, составляет порядка миллиона человек в год. Эти пассажиры могли бы тратить свои деньги на Курильских островах. Сейчас в проекте туристический поток на курорт оценивается в количестве 60 тысяч человек в год, и, по словам министра, половину из него будут составлять круизные пассажиры. Вторая половина запланированного потока, тридцать тысяч человек в год, – это российские туристы, которые, как считает Лисневский, в 2020 году окончательно развернулись в сторону внутреннего туризма."Долететь до Сахалина туда-обратно сейчас стоит 24 тысячи, что не так дорого с учетом количества интересных природных мест. Все-таки мало кто может предложить подобное", – отметил министр. В рамках курорта туристам будет предложена инфраструктура для освоения природных объектов острова, также будут облагорожены маршруты по ландшафту и к таким достопримечательностям, как белые пемзовые скалы, вулканы, гейзеры."Как человек, который живет на Сахалине, я могу сказать, что это один из самых красивых островов. Он насыщен природными красотами. И все это расположено не в сотнях километров друг от друга, а компактно. Но это природный ландшафт, к которому очень сложно подступиться, либо ты должен быть достаточно экстремальным туристом, который может путешествовать в любых условиях. Но в таком виде, как люди привыкли отдыхать, такого сейчас здесь нет", – рассказал Лисневский, отметив, что при этом Итуруп является одним из самых освоенных островов и сейчас там есть хоть какая-то инфраструктура, с чего можно начать развитие туризма.Начать проект планируется в следующем году. По официальным данным, общая стоимость проекта оценивается в 24,5 миллиарда рублей, из которых около 15 миллиардов – частные инвестиции. При этом привлечение федеральных средств на строительство инфраструктуры, по мнению участников проекта, может стать одним из успешных ключевых элементов реализации проекта. Кроме того, как рассказал министр инвестиционного развития Сахалина, на проект будет распространяться особый налоговый режим территории опережающего развития. В него приглашаются инвесторы, готовые вложить от 100 до 800 миллионов рублей собственного капитала.

https://ria.ru/20200730/1575104842.html

https://ria.ru/20201102/sakhalin-1582599330.html

итуруп

сахалин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, итуруп, сахалин