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Тысячи жителей Приамурья подали заявку на "дальневосточную ипотеку"
Тысячи жителей Приамурья подали заявку на "дальневосточную ипотеку"
Почти 4,5 тысячи жителей Амурской области подали заявки на "дальневосточную ипотеку", больше половины поданных заявок уже одобрены, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T07:07
2020-11-06T07:07
василий орлов
дальний восток
амурская область
тында
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. Почти 4,5 тысячи жителей Амурской области подали заявки на "дальневосточную ипотеку", больше половины поданных заявок уже одобрены, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Глава Амурской области добавил, что в области действует региональная мера поддержки для решивших взять льготный кредит на приобретение жилья в сельской местности, выплата предоставляется однократно в размере 10% от размера кредита, но не более 500 тысяч рублей."Средства можно направить как непосредственно на выплату банку первоначального взноса, так и для погашения ссудной задолжненности по кредитному договору", - добавил Орлов.Власти уточняют, что сейчас в регионе из трех оформленных льготных займов на жилье два приходятся на "дальневосточную ипотеку".Мать двоих детей Дарья Силак из города Тында, чей рассказ цитирует правительство, оформила "дальневосточную ипотеку", в июле семья из съемного жилья переехала в трехкомнатную квартиру в новостройке."Конечно, меня привлекла ставка. Взять ипотеку на других условиях я бы вряд ли решилась. После подачи документов сумму одобрили в течение нескольких дней", - рассказала Силак.Востребована в регионе и программа для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), получить такой займ в Приамурье захотели более 100 семей, 16 из них будут строить дома на земле, полученной по программе "дальневосточный гектар".Первыми владельцами "дальневосточного гектара", получившими льготную ипотеку под строительство жилья стала семья Андриука из села Междугранка Белогорского района, льготный кредит в 2,1 миллиона рублей они брали целенаправленно под строительство дома. Следующим летом семья планирует праздновать новоселье.Программа льготной ипотеки под 2% заработала в начале декабря 2019 года. Она будет действовать до 1 января 2025 года и должна стать стимулом для развития жилищного строительства на Дальнем Востоке.Участниками программы могут стать молодые семьи, граждане РФ до 35 лет, а также те, кто не состоит в браке, но имеет детей младше 18 лет. Претендовать на получение льготных кредитов также могут получатели "дальневосточного гектара". Займ выдается на приобретение жилья в новостройках в городах и селах, вторичного жилья в селах, индивидуальное жилищное строительство на Дальнем Востоке. Срок кредитования не более 20 лет, максимальный размер - 6 миллионов рублей, первоначальный взнос - 15%.
https://ria.ru/20201105/biznes-1583208617.html
https://ria.ru/20200918/stipendii-1577426101.html
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василий орлов, дальний восток, амурская область, тында, благовещенск, общество

Тысячи жителей Приамурья подали заявку на "дальневосточную ипотеку"

07:07 06.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. Почти 4,5 тысячи жителей Амурской области подали заявки на "дальневосточную ипотеку", больше половины поданных заявок уже одобрены, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"В Приамурье "дальневосточная ипотека" остается самой популярной среди всех льготных ипотечных программ. В общей сложности заявки на ипотеку под 2% в области подали порядка 4,5 тысячи человек, больше 65% заявок получили положительное решение, а 1124 амурские семьи уже получили средства по кредитам. Средний размер льготного займа в Амурской области составляет 3,27 миллиона рублей", - цитирует Орлова правительство Приамурья.
Глава Амурской области добавил, что в области действует региональная мера поддержки для решивших взять льготный кредит на приобретение жилья в сельской местности, выплата предоставляется однократно в размере 10% от размера кредита, но не более 500 тысяч рублей.
"Средства можно направить как непосредственно на выплату банку первоначального взноса, так и для погашения ссудной задолжненности по кредитному договору", - добавил Орлов.
Власти уточняют, что сейчас в регионе из трех оформленных льготных займов на жилье два приходятся на "дальневосточную ипотеку".
Мать двоих детей Дарья Силак из города Тында, чей рассказ цитирует правительство, оформила "дальневосточную ипотеку", в июле семья из съемного жилья переехала в трехкомнатную квартиру в новостройке.
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"Конечно, меня привлекла ставка. Взять ипотеку на других условиях я бы вряд ли решилась. После подачи документов сумму одобрили в течение нескольких дней", - рассказала Силак.
Востребована в регионе и программа для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), получить такой займ в Приамурье захотели более 100 семей, 16 из них будут строить дома на земле, полученной по программе "дальневосточный гектар".
Первыми владельцами "дальневосточного гектара", получившими льготную ипотеку под строительство жилья стала семья Андриука из села Междугранка Белогорского района, льготный кредит в 2,1 миллиона рублей они брали целенаправленно под строительство дома. Следующим летом семья планирует праздновать новоселье.
Программа льготной ипотеки под 2% заработала в начале декабря 2019 года. Она будет действовать до 1 января 2025 года и должна стать стимулом для развития жилищного строительства на Дальнем Востоке.
Участниками программы могут стать молодые семьи, граждане РФ до 35 лет, а также те, кто не состоит в браке, но имеет детей младше 18 лет. Претендовать на получение льготных кредитов также могут получатели "дальневосточного гектара". Займ выдается на приобретение жилья в новостройках в городах и селах, вторичного жилья в селах, индивидуальное жилищное строительство на Дальнем Востоке. Срок кредитования не более 20 лет, максимальный размер - 6 миллионов рублей, первоначальный взнос - 15%.
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Василий ОрловДальний ВостокАмурская областьТындаБлаговещенскОбщество
 
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