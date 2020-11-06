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В Госдуму внесли законопроект о запрете микрофинансовых организаций
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрофинансовых организаций
"Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовых организаций (МФО). РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:26
2020-11-06T14:29
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовых организаций (МФО).МФО — кредиторы, которые выдают небольшие суммы физическим лицам на короткие сроки. Процент обычно большой и начисляется за каждый день пользования.По данным Миронова, долги россиян перед МФО растут рекордными темпами — за год доля просроченной задолженности увеличилась на десять процентов."Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 миллиарда рублей. Это почти 40 процентов от всего портфеля займов микрофинансовых организаций. Еще в августе прошлого года долги граждан перед МФО составляли 43 миллиарда рублей, или треть от объема займов. Как говорится, &lt;...&gt; почувствуйте разницу", — сообщил лидер думских эсеров.Он утверждает, что долги россиян растут с весны, так как из-за пандемии многие потеряли работу."К огромному сожалению, у многих людей просто не было иного выхода, как пойти в МФО. Им же детей кормить, деньги быстро кончились, а ростовщики на таких трудностях с удовольствием наживаются", — заметил Миронов.Он добавил, что готов к тому, что у инициативы будет много противников, ведь "на кону большие деньги". Ранее глава "Справедливой России" уже предлагал МФО запретить, а долги списать.
https://ria.ru/20200916/kreditovanie-1577325148.html
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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете микрофинансовых организаций

13:26 06.11.2020 (обновлено: 14:29 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевРеклама микрофинансовой организации в Абакане
Реклама микрофинансовой организации в Абакане - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовых организаций (МФО).
МФО — кредиторы, которые выдают небольшие суммы физическим лицам на короткие сроки. Процент обычно большой и начисляется за каждый день пользования.
"Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян", — цитирует лидера фракции Сергея Миронова его пресс-служба.
По данным Миронова, долги россиян перед МФО растут рекордными темпами — за год доля просроченной задолженности увеличилась на десять процентов.
"Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 миллиарда рублей. Это почти 40 процентов от всего портфеля займов микрофинансовых организаций. Еще в августе прошлого года долги граждан перед МФО составляли 43 миллиарда рублей, или треть от объема займов. Как говорится, <...> почувствуйте разницу", — сообщил лидер думских эсеров.
Он утверждает, что долги россиян растут с весны, так как из-за пандемии многие потеряли работу.
"К огромному сожалению, у многих людей просто не было иного выхода, как пойти в МФО. Им же детей кормить, деньги быстро кончились, а ростовщики на таких трудностях с удовольствием наживаются", — заметил Миронов.
Он добавил, что готов к тому, что у инициативы будет много противников, ведь "на кону большие деньги". Ранее глава "Справедливой России" уже предлагал МФО запретить, а долги списать.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 15:32
МСП Банк привлечет микрофинансовые организации к кредитованию самозанятых
 
Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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