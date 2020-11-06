https://ria.ru/20201106/gosduma-1583358700.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете микрофинансовых организаций

В Госдуму внесли законопроект о запрете микрофинансовых организаций

"Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовых организаций (МФО). РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:26

2020-11-06T13:26

2020-11-06T14:29

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовых организаций (МФО).МФО — кредиторы, которые выдают небольшие суммы физическим лицам на короткие сроки. Процент обычно большой и начисляется за каждый день пользования.По данным Миронова, долги россиян перед МФО растут рекордными темпами — за год доля просроченной задолженности увеличилась на десять процентов."Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 миллиарда рублей. Это почти 40 процентов от всего портфеля займов микрофинансовых организаций. Еще в августе прошлого года долги граждан перед МФО составляли 43 миллиарда рублей, или треть от объема займов. Как говорится, <...> почувствуйте разницу", — сообщил лидер думских эсеров.Он утверждает, что долги россиян растут с весны, так как из-за пандемии многие потеряли работу."К огромному сожалению, у многих людей просто не было иного выхода, как пойти в МФО. Им же детей кормить, деньги быстро кончились, а ростовщики на таких трудностях с удовольствием наживаются", — заметил Миронов.Он добавил, что готов к тому, что у инициативы будет много противников, ведь "на кону большие деньги". Ранее глава "Справедливой России" уже предлагал МФО запретить, а долги списать.

https://ria.ru/20200916/kreditovanie-1577325148.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество