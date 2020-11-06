https://ria.ru/20201106/forum-1583378491.html
Форум с участием президентов России и Казахстана перенесли из-за COVID-19
Форум с участием президентов России и Казахстана перенесли из-за COVID-19
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием двух президентов перенесен на более поздний срок из-за ухудшения эпидемиологической... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:56
2020-11-06T14:56
2020-11-06T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 6 ноя - РИА Новости. Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием двух президентов перенесен на более поздний срок из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь президента республики Берик Уали.Он отметил, что "ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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