https://ria.ru/20201106/forum-1583378491.html

Форум с участием президентов России и Казахстана перенесли из-за COVID-19

Форум с участием президентов России и Казахстана перенесли из-за COVID-19

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием двух президентов перенесен на более поздний срок из-за ухудшения эпидемиологической... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:56

2020-11-06T14:56

2020-11-06T14:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 6 ноя - РИА Новости. Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием двух президентов перенесен на более поздний срок из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь президента республики Берик Уали.Он отметил, что "ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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