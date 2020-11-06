https://ria.ru/20201106/draka-1583297422.html

Участница конфликта в родительском чате отреагировала на смерть обидчика

Участница конфликта в родительском чате отреагировала на смерть обидчика

Сестра жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке, прокомментировала инцидент в эфире Первого канала. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T04:15

2020-11-06T04:15

2020-11-06T06:42

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

волгоград

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сестра жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке, прокомментировала инцидент в эфире Первого канала. Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По информации регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу, Гребенюка прооперировали, он находился в коме, но 1 ноября скончался.Собеседница считает случившееся трагедией и для семьи Гребенюка, и для ее семьи.По информации суда, Мелконяна арестовали до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность. Также, по словам юриста, Мелконян не собирается скрываться и мешать следствию. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20201105/draka-1583094955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, происшествия