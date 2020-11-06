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Участница конфликта в родительском чате отреагировала на смерть обидчика
Участница конфликта в родительском чате отреагировала на смерть обидчика
Сестра жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке, прокомментировала инцидент в эфире Первого канала. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T04:15
2020-11-06T06:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сестра жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке, прокомментировала инцидент в эфире Первого канала. Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По информации регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу, Гребенюка прооперировали, он находился в коме, но 1 ноября скончался.Собеседница считает случившееся трагедией и для семьи Гребенюка, и для ее семьи.По информации суда, Мелконяна арестовали до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность. Также, по словам юриста, Мелконян не собирается скрываться и мешать следствию. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20201105/draka-1583094955.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, происшествия

Участница конфликта в родительском чате отреагировала на смерть обидчика

04:15 06.11.2020 (обновлено: 06:42 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде
Стихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сестра жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке, прокомментировала инцидент в эфире Первого канала.
Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По информации регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу, Гребенюка прооперировали, он находился в коме, но 1 ноября скончался.

"Мы приносим самые глубочайшие извинения этой семье (погибшего. — Прим. Ред.). Мы, правда, ничего этого не хотели. Это просто несчастное обстоятельство!" — отметила женщина.

Собеседница считает случившееся трагедией и для семьи Гребенюка, и для ее семьи.

"Сложилось так, что он упал, руку как бы повредил. Он (брат) пошел поговорить. Говорит: "Зачем ты мою сестру обижаешь? <…> Этого не должно было быть. Я молилась, мы мечтали, что он (потерпевший) выкарабкается из комы", — призналась она со слезами на глазах.

По информации суда, Мелконяна арестовали до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность. Также, по словам юриста, Мелконян не собирается скрываться и мешать следствию. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Мемориал рядом с местом гибели в Волгограде Романа Гребенюка в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 02:35
Сосед инициатора драки из-за ссоры в чате пожаловался на угрозы
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВолгоградПроисшествия
 
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