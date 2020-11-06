Кравчук заявил о готовности искать другие форматы по Донбассу без России
КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если Россия "признается в том, что хочет войны", Украина будет искать альтернативу минским соглашениям.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов" который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники трехсторонней контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
"Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине - если вы (РФ - ред.) хотите войны, то вы должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", - цитирует его агентство "РБК-Украина".
При этом Кравчук добавил, что украинская делегация в трехсторонней контактной группе по Донбассу призывает Россию совместно работать, нарабатывать совместный документ для достижения мира на Донбассе.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом на подконтрольной украинским властям территории Донбасса не состоялись выборы в областные советы. Однако жители смогли проголосовать за глав населенных пунктов, а также депутатов местных и районных советов.
Выборы не проходили на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.