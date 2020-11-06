https://ria.ru/20201106/dodon-1583343900.html

Додон заявил, что Санду не сможет создать Европу внутри Молдавии

Додон заявил, что Санду не сможет создать Европу внутри Молдавии

Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон считает, что его оппонент Майя Санду без поддержки в парламенте не сможет создать европейские... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:18

2020-11-06T12:18

2020-11-06T12:18

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582800574_0:68:2853:1673_1400x0_80_0_0_8ee74b460dcc1a5fe53f7e83d370a9cc.jpg

КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон считает, что его оппонент Майя Санду без поддержки в парламенте не сможет создать европейские условия для жизни внутри республики.По его словам, стране необходима стабильность, а не обещания европейского будущего.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября пройдет второй тур.

https://ria.ru/20201103/dodon-1582800113.html

молдавия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире