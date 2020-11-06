Додон заявил, что Санду не сможет создать Европу внутри Молдавии
"Я понимаю, что многие из вас скептически смотрят на нас, на меня, понимаю, что вы голосуете, исходя из геополитики, и думаете, что, если выберете Майю Санду, она создаст Европу у нас дома. Не будет никакой Европы! У неё нет такой возможности, нет поддержки в парламенте, нет способностей изменить ситуацию к лучшему", - заявил Додон в видеоэфире, транслируемом на его странице в Facebook.
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.