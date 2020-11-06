https://ria.ru/20201106/armiya-1583407903.html

Шойгу рассказал об "обкатке" российской армии в Сирии

Шойгу рассказал об "обкатке" российской армии в Сирии

Руководители соединений и объединений российской армии всех уровней прошли "обкатку" в Сирии в условиях современных боевых действий, рассказал министр обороны... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:01

2020-11-06T17:01

2020-11-06T23:58

россия

сергей шойгу

сирия

дамаск (город)

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя — РИА Новости. Руководители соединений и объединений российской армии всех уровней прошли "обкатку" в Сирии в условиях современных боевых действий, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.По словам министра, в ходе военной операции в Сирии было проверено "практически все" российское оружие."Все командиры полков, командиры дивизий, армий, все командующие округами, все начальники штабов, все начальники служб, все прошли через Сирию за это время", — заявил министр в документальном фильме о нем на телеканале "Звезда".Также была проверена и отечественная система военного образования, отметил Шойгу. "Мы проверили нашу систему образования: так ли учим и тому ли учим", — добавил министр.Военная операция Воздушно-космических сил России в Сирии по согласованию с Дамаском началась 30 сентября 2015 года. В ходе операции под контроль Дамаска удалось вернуть большую часть территории страны, а крупнейшая террористическая группировка — запрещенное в России "Исламское государство"* — была разгромлена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html

https://ria.ru/20200930/siriya-1577943719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шойгу, сирия, дамаск (город), безопасность