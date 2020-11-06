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Шойгу рассказал об "обкатке" российской армии в Сирии
Шойгу рассказал об "обкатке" российской армии в Сирии
Руководители соединений и объединений российской армии всех уровней прошли "обкатку" в Сирии в условиях современных боевых действий, рассказал министр обороны... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:01
2020-11-06T23:58
россия
сергей шойгу
сирия
дамаск (город)
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя — РИА Новости. Руководители соединений и объединений российской армии всех уровней прошли "обкатку" в Сирии в условиях современных боевых действий, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.По словам министра, в ходе военной операции в Сирии было проверено "практически все" российское оружие."Все командиры полков, командиры дивизий, армий, все командующие округами, все начальники штабов, все начальники служб, все прошли через Сирию за это время", — заявил министр в документальном фильме о нем на телеканале "Звезда".Также была проверена и отечественная система военного образования, отметил Шойгу. "Мы проверили нашу систему образования: так ли учим и тому ли учим", — добавил министр.Военная операция Воздушно-космических сил России в Сирии по согласованию с Дамаском началась 30 сентября 2015 года. В ходе операции под контроль Дамаска удалось вернуть большую часть территории страны, а крупнейшая террористическая группировка — запрещенное в России "Исламское государство"* — была разгромлена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html
https://ria.ru/20200930/siriya-1577943719.html
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сирия
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россия, сергей шойгу, сирия, дамаск (город), безопасность

Шойгу рассказал об "обкатке" российской армии в Сирии

17:01 06.11.2020 (обновлено: 23:58 06.11.2020)
 
© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя — РИА Новости. Руководители соединений и объединений российской армии всех уровней прошли "обкатку" в Сирии в условиях современных боевых действий, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам министра, в ходе военной операции в Сирии было проверено "практически все" российское оружие.
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"Все командиры полков, командиры дивизий, армий, все командующие округами, все начальники штабов, все начальники служб, все прошли через Сирию за это время", — заявил министр в документальном фильме о нем на телеканале "Звезда".
Также была проверена и отечественная система военного образования, отметил Шойгу. "Мы проверили нашу систему образования: так ли учим и тому ли учим", — добавил министр.
Военная операция Воздушно-космических сил России в Сирии по согласованию с Дамаском началась 30 сентября 2015 года. В ходе операции под контроль Дамаска удалось вернуть большую часть территории страны, а крупнейшая террористическая группировка — запрещенное в России "Исламское государство"* — была разгромлена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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