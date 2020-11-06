https://ria.ru/20201106/antibiotik-1583389146.html

Эксперт оценил необходимость производства новых антибиотиков

Эксперт оценил необходимость производства новых антибиотиков

Время, когда существующих антибиотиков будет недостаточно, не наступит, Минздрав РФ прилагает усилия для сдерживания роста антибиотикорезистентности, заявил... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:45

2020-11-06T15:45

2020-11-06T15:45

роман козлов

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Время, когда существующих антибиотиков будет недостаточно, не наступит, Минздрав РФ прилагает усилия для сдерживания роста антибиотикорезистентности, заявил член-корреспондент РАН, директор НИИ антимикробной химиотерапии ФБГОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Роман Козлов.Он отметил, что со стороны Минздрава РФ предпринимаются существенные усилия для сдерживания роста антибиотикорезистентности. Разрабатываются в том числе новые препараты, уточнил Козлов.Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны.

https://ria.ru/20201030/antibiotiki-1582243774.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман козлов, российская академия наук, общество