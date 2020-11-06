Эксперт оценил необходимость производства новых антибиотиков
© РИА Новости / Владимир АстапковичАнтибиотики совершенно бесполезны для лечения инфекций, вызванных вирусами
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Время, когда существующих антибиотиков будет недостаточно, не наступит, Минздрав РФ прилагает усилия для сдерживания роста антибиотикорезистентности, заявил член-корреспондент РАН, директор НИИ антимикробной химиотерапии ФБГОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Роман Козлов.
"Я абсолютно уверен в том, что час X не наступит, мы здесь очень оптимистично смотрим", - сказал Козлов на пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько пандемия приблизила час X, когда существующих антибиотиков будет уже недостаточно.
Он отметил, что со стороны Минздрава РФ предпринимаются существенные усилия для сдерживания роста антибиотикорезистентности. Разрабатываются в том числе новые препараты, уточнил Козлов.
Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны.