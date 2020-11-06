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Эксперт оценил необходимость производства новых антибиотиков
Эксперт оценил необходимость производства новых антибиотиков
Время, когда существующих антибиотиков будет недостаточно, не наступит, Минздрав РФ прилагает усилия для сдерживания роста антибиотикорезистентности, заявил... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:45
2020-11-06T15:45
роман козлов
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Время, когда существующих антибиотиков будет недостаточно, не наступит, Минздрав РФ прилагает усилия для сдерживания роста антибиотикорезистентности, заявил член-корреспондент РАН, директор НИИ антимикробной химиотерапии ФБГОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Роман Козлов.Он отметил, что со стороны Минздрава РФ предпринимаются существенные усилия для сдерживания роста антибиотикорезистентности. Разрабатываются в том числе новые препараты, уточнил Козлов.Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны.
https://ria.ru/20201030/antibiotiki-1582243774.html
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роман козлов, российская академия наук, общество

Эксперт оценил необходимость производства новых антибиотиков

15:45 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичАнтибиотики совершенно бесполезны для лечения инфекций, вызванных вирусами
Антибиотики совершенно бесполезны для лечения инфекций, вызванных вирусами - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Время, когда существующих антибиотиков будет недостаточно, не наступит, Минздрав РФ прилагает усилия для сдерживания роста антибиотикорезистентности, заявил член-корреспондент РАН, директор НИИ антимикробной химиотерапии ФБГОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Роман Козлов.
"Я абсолютно уверен в том, что час X не наступит, мы здесь очень оптимистично смотрим", - сказал Козлов на пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько пандемия приблизила час X, когда существующих антибиотиков будет уже недостаточно.
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Он отметил, что со стороны Минздрава РФ предпринимаются существенные усилия для сдерживания роста антибиотикорезистентности. Разрабатываются в том числе новые препараты, уточнил Козлов.
Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны.
 
Роман КозловРоссийская академия наукОбщество
 
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