https://ria.ru/20201106/aktrisa-1583292316.html

Актриса "заказала" убийство отца ради двух квартир в Москве, пишет СМИ

Актриса "заказала" убийство отца ради двух квартир в Москве, пишет СМИ

Газета "МК" рассказала подробности истории с задержанной жительницей Москвы, которая планировала убийство своего отца и предлагала исполнителю за это полтора... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:52

2020-11-06T02:52

2020-11-06T02:52

россия

ольга врадий

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Газета "МК" рассказала подробности истории с задержанной жительницей Москвы, которая планировала убийство своего отца и предлагала исполнителю за это полтора миллиона рублей.Установлено, что злоумышленница собиралась совершить преступление из-за неприязненных отношений и с целью раздела имущества. Женщине предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства родственника по найму.Как пишет газета, речь идет о 47-летней актрисе массовки, претендующей на две квартиры 67-летнего пенсионера в столице. По предварительным данным, женщина решилась на преступление из-за долгов. Так, она просрочила выплаты по нескольким кредитам, услугам ЖКХ, не платила налоги и штрафы. Утверждается, что задержанная разместила в Сети завуалированное объявление о поиске убийцы. Сотрудники правоохранительных органов отследили сообщение и стали вести с ней переговоры. Расправиться с отцом дочь предложила электрошокером.Оперативники сообщили об этом пенсионеру, который согласился поучаствовать в "эксперименте". Правоохранители якобы выполнили "задание" и запечатлели, как "убитого" несут на носилках. Женщина поверила кадрам и передала "исполнителям" часть денег, после чего ее задержали.Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20200621/1573257388.html

https://ria.ru/20201030/ubiystvo-1582292394.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержана женщина в Мособласти по подозрению в убийстве отца по найму: кадры СК РФ Следственным отделом по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 47-летней жительнице г. Москвы предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму 2020-11-06T02:52 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, москва, московская область (подмосковье), происшествия