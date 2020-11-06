https://ria.ru/20201106/aktrisa-1583292316.html
Актриса "заказала" убийство отца ради двух квартир в Москве, пишет СМИ
Актриса "заказала" убийство отца ради двух квартир в Москве, пишет СМИ
Газета "МК" рассказала подробности истории с задержанной жительницей Москвы, которая планировала убийство своего отца и предлагала исполнителю за это полтора... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:52
2020-11-06T02:52
2020-11-06T02:52
россия
ольга врадий
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Газета "МК" рассказала подробности истории с задержанной жительницей Москвы, которая планировала убийство своего отца и предлагала исполнителю за это полтора миллиона рублей.Установлено, что злоумышленница собиралась совершить преступление из-за неприязненных отношений и с целью раздела имущества. Женщине предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства родственника по найму.Как пишет газета, речь идет о 47-летней актрисе массовки, претендующей на две квартиры 67-летнего пенсионера в столице. По предварительным данным, женщина решилась на преступление из-за долгов. Так, она просрочила выплаты по нескольким кредитам, услугам ЖКХ, не платила налоги и штрафы. Утверждается, что задержанная разместила в Сети завуалированное объявление о поиске убийцы. Сотрудники правоохранительных органов отследили сообщение и стали вести с ней переговоры. Расправиться с отцом дочь предложила электрошокером.Оперативники сообщили об этом пенсионеру, который согласился поучаствовать в "эксперименте". Правоохранители якобы выполнили "задание" и запечатлели, как "убитого" несут на носилках. Женщина поверила кадрам и передала "исполнителям" часть денег, после чего ее задержали.Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20200621/1573257388.html
https://ria.ru/20201030/ubiystvo-1582292394.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583141926_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_498f76c9206d575c102bd5e4ffdc0ef9.jpg
Задержана женщина в Мособласти по подозрению в убийстве отца по найму: кадры СК РФ
Следственным отделом по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 47-летней жительнице г. Москвы предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму
2020-11-06T02:52
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PT0M32S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга врадий, москва, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Газета "МК
" рассказала подробности истории с задержанной жительницей Москвы
, которая планировала
убийство своего отца и предлагала исполнителю за это полтора миллиона рублей.
Установлено, что злоумышленница собиралась совершить преступление из-за неприязненных отношений и с целью раздела имущества. Женщине предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства родственника по найму.
Как пишет газета, речь идет о 47-летней актрисе массовки, претендующей на две квартиры 67-летнего пенсионера в столице. По предварительным данным, женщина решилась на преступление из-за долгов. Так, она просрочила выплаты по нескольким кредитам, услугам ЖКХ, не платила налоги и штрафы.
Утверждается, что задержанная разместила в Сети завуалированное объявление о поиске убийцы. Сотрудники правоохранительных органов отследили сообщение и стали вести с ней переговоры. Расправиться с отцом дочь предложила электрошокером.
Оперативники сообщили об этом пенсионеру, который согласился поучаствовать в "эксперименте". Правоохранители якобы выполнили "задание" и запечатлели, как "убитого" несут на носилках. Женщина поверила кадрам и передала "исполнителям" часть денег, после чего ее задержали.
Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий
сообщила, что в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.