https://ria.ru/20201105/ubiystvo-1583137481.html

В Подмосковье задержали женщину за попытку организовать убийство отца

В Подмосковье задержали женщину за попытку организовать убийство отца

Подмосковные полицейские задержали женщину, планировавшую заказное убийство своего отца и предлагавшую исполнителю за это 1,5 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:50

2020-11-05T11:50

2020-11-05T12:18

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали женщину, планировавшую заказное убийство своего отца и предлагавшую исполнителю за это 1,5 миллиона рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова."Задержана 47-летняя жительница Москвы, подозреваемая в организации покушения на убийство", – сказала Петрова.Установлено, что злоумышленница планировала убийство отца из-за неприязненных отношений и с целью раздела имущества. За исполнение заказа она предлагала вознаграждение 1,5 миллиона рублей."В результате оперативно-разыскных мероприятий после передачи части денег женщина была задержана полицейскими", - отметила Петрова.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу."Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 47-летней жительнице г. Москвы предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму (часть 1 статьи 30, частям 4,5 статьи 33, пункт "з" часть 2 статьи 105 УК РФ)", - добавила она.

https://ria.ru/20200621/1573257388.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/ubiystvo-1577968551.html

москва

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержана женщина в Мособласти по подозрению в убийстве отца по найму: кадры СК РФ Следственным отделом по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 47-летней жительнице г. Москвы предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму 2020-11-05T11:50 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), наро-фоминск, татьяна петрова, происшествия