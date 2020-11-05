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В Подмосковье задержали женщину за попытку организовать убийство отца
В Подмосковье задержали женщину за попытку организовать убийство отца
Подмосковные полицейские задержали женщину, планировавшую заказное убийство своего отца и предлагавшую исполнителю за это 1,5 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:50
2020-11-05T12:18
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали женщину, планировавшую заказное убийство своего отца и предлагавшую исполнителю за это 1,5 миллиона рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова."Задержана 47-летняя жительница Москвы, подозреваемая в организации покушения на убийство", – сказала Петрова.Установлено, что злоумышленница планировала убийство отца из-за неприязненных отношений и с целью раздела имущества. За исполнение заказа она предлагала вознаграждение 1,5 миллиона рублей."В результате оперативно-разыскных мероприятий после передачи части денег женщина была задержана полицейскими", - отметила Петрова.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу."Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 47-летней жительнице г. Москвы предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму (часть 1 статьи 30, частям 4,5 статьи 33, пункт "з" часть 2 статьи 105 УК РФ)", - добавила она.
https://ria.ru/20200621/1573257388.html
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москва
московская область (подмосковье)
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Задержана женщина в Мособласти по подозрению в убийстве отца по найму: кадры СК РФ
Следственным отделом по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 47-летней жительнице г. Москвы предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), наро-фоминск, татьяна петрова, происшествия

В Подмосковье задержали женщину за попытку организовать убийство отца

11:50 05.11.2020 (обновлено: 12:18 05.11.2020)
 
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали женщину, планировавшую заказное убийство своего отца и предлагавшую исполнителю за это 1,5 миллиона рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Задержана 47-летняя жительница Москвы, подозреваемая в организации покушения на убийство", – сказала Петрова.
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Установлено, что злоумышленница планировала убийство отца из-за неприязненных отношений и с целью раздела имущества. За исполнение заказа она предлагала вознаграждение 1,5 миллиона рублей.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий после передачи части денег женщина была задержана полицейскими", - отметила Петрова.
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Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 47-летней жительнице г. Москвы предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму (часть 1 статьи 30, частям 4,5 статьи 33, пункт "з" часть 2 статьи 105 УК РФ)", - добавила она.
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскТатьяна ПетроваПроисшествия
 
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